Información, valiosa herramienta

Para un padre de familia, recibir comentarios de que su hija o hijo presenta rasgos autistas, puede ser uno de los peores escenarios imaginables.Inmediatamente las preguntas sobre su desarrollo como persona y la desesperanza pueden embargar a un padre o madre ante la posibilidad de que su hijo padezca este trastorno, y empeora si nunca ha escuchado sobre el tema.La información es una herramienta muy valiosa para todo aquel padre que tenga la sospecha de que su hijo lo padece, o ha recibido reportes por parte de la escuela o guardería sobre conductas de su hijo relacionadas al trastorno.“El Autismo es un trastorno del desarrollo que afecta las habilidades sociales de conductas y comunicación”, eso es lo que es, señala Egla Ramírez, presidenta de la Fundación Unidos por el Autismo.Como madre de un joven autista, Egla sabe que estar informados y recibir el apoyo de las personas adecuadas, es vital para que el niño pueda salir adelante.“La mayoría de los papás con los que hemos platicado nos dicen que ellos tienen un desarrollo normal.“Hasta los 18 meses de edad empiezan a ver los cambios en sus hijos, cómo dejan de hablar, empiezan a ser muy selectivos con la comida, se empiezan a pegar, no te ven a los ojos, les hablas por su nombre y no te hacen caso, a rascar en las paredes o pegarse en la cabeza porque están buscando lo que es sensorial”.Para muchos padres de familia, las señales pasan desapercibidas, sobre todo si desconocen las características del trastorno.Un diagnóstico correcto con su respectivo tratamiento y a tiempo permite que los niños con autismo puedan ser completamente funcionales en su etapa adolescente y adulta.Más/2---------------------------------------------------------------Ayúdalo a salir adelanteLos padres: la clave para que un niño avance si padece autismoCynthia CamachoEgla Ramírez, presidenta de la Fundación Unidos por el Autismo, menciona un factor determinante: para que el niño evolucione de manera satisfactoria, sus padres deben sanar en primer lugar y superar una etapa de duelo y de negación que es completamente normal.A partir de su propia experiencia, su trabajo en la fundación y la red de apoyo que ha formado con otros papás y mamás, Ramírez sabe que cuando reciben la confirmación del diagnóstico, los papás experimentan una gran desolación y tristeza, casi al nivel de la pérdida de un familiar cercano.Mientras un padre experimente estos sentimientos y no reciba ayuda ni apoyo para sanar, poca podrá ser la ayuda que le brinde a sus hijos.Una vez que los padres tienen la información correcta y saben que el trastorno es tratable a través de terapias y tratamiento médico (si se requiere), toman fuerza y valor que transmiten al niño para salir adelante.Cómo ayudar:Cuando se es familiar de un niño con el trastorno, o en la calle o en el restaurante nos toca presenciar a un padre enfrentando una crisis de su hijo con autismo, la primer reacción de la mayoría es juzgar o lanzar miradas de desaprobación, dice Egla, y es lo peor que se puede hacer.Empatía es una de las cualidades clave para ayudar a una persona que enfrenta esta situación, y si por ejemplo en la calle presenciamos alguna de estas conductas, lo mejor que se puede hacer es acercarse al papá o mamá y ofrecerle ayuda.Tratar de calmar o acercarse al niño es un error, dice Egla, ya que por las características del trastorno, los niños no aceptan el contacto físico o cercanía de nadie más que de sus padres.Qué es el autismo?Es un trastorno del desarrollo que afecta las habilidades sociales de conductas y comunicación.Debes saber que…*Hay leyes que protegen a los niños. Por ley en 2015, la Federación autorizó la primer ley de autismo en México que les garantiza el derecho a ser aceptados en cualquier institución educativa, privada y pública.*La Ley de Salud Mental apoya a personas con discapacidad y les da la oportunidad de asistir a la escuela y no se les debe negar el acceso.*Según la Organización Mundial de la Salud, uno de cada 160 niños tiene un trastorno del espectro autista (TEA).*Causas: La evidencia científica disponible indica la existencia de múltiples factores, entre ellos los genéticos y ambientales, que hacen más probable que un niño pueda padecer un TEA.Algunas de sus señales:Ojo: que tu hijo o hija presente algunas o la totalidad de las señales no es concluyente para asumir que padece autismo. Se recomienda acudir con un especialista para que te confirme o te dé el diagnóstico correcto.El niño o niña debe reunir mínimo 16 características para ser diagnosticado con autismo.*Se aleja de las personas, prefiere estar solo.*No te mira a los ojos.*Le es difícil adaptarse al cambio.*No le gusta que lo toquen.*Si se lastima, no le duele.*A veces ríe sin ninguna razón.*Hace berrinches fuertes sin ninguna razón.*Se aferra a objetos específicos (cobijas, juguetes).*No hace caso cuando le hablan por su nombre.*Puede tener poca o mucha energía.*Necesita apoyo para aprender.*A veces repite mucho las mismas palabras.*Camina de puntitas.*Pierden el equilibrio con facilidad.*Pierden la ubicación*Tienen problemas para concentrarse y prestar atención.*Son sensibles a sonidos y ruidos intensos.*Huele alimentos, objetos.*Es muy selectivo para los alimentos.*Motricidad fina baja (tienen dificultad para escribir y recortar).*Hipersensibilidad al tacto.Fuente:Fundación Unidos por el AutismoEdificio CehlíderCalle 20 de Noviembre 4305, local 3Teléfonos:(656) 207 75 15(656) 257 07 05Síguelos en:FB/Unidos por el Autismo JuarezSobre la fundación:*Empezó en 2014 con una caminata por iniciativa de Egla Ramírez, en conmemoración del Día Internacional del Autismo el 2 de abril.*En 2016 se convirtió en Asociación Civil.*Está formada por padres con hijos que padecen autismo.*A lo largo del año realizan conferencias, pláticas y reuniones de apoyo.*Se reúnen una vez al mes.*Su meta es construir un centro de apoyo integral.*Hasta el momento cuenta con el apoyo y asesoría de 10 especialistas (psicólogos, terapeutas y neurólogos).

