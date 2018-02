Armado para la vida

Las ventajas que brinda a los niños aprender dos o más idiomas van más allá de las obvias. Comunicarse e interactuar con personas que hablan otra lengua no es el único beneficio.Comprender otro idioma fomenta la independencia, es una oportunidad para aprender y descubrir otras culturas. Además, el niño lo que aprende será un adulto con más oportunidades laborales.Al respecto, María de Jesús Ramos, quien es trabajadora social con especialidad en Desarrollo Personal y Familiar, dijo que aprender idiomas mejora en la flexibilidad cognitiva y la toma de decisiones.“Se ha comprobado que crecer hablando dos o más idiomas tiene beneficios en el desarrollo del cerebro de los niños”, comentó“Estudios demuestran que la actividad en la corteza prefrontal es mayor, lo que se traduce en una mejora de sus habilidades cognitivas, autorregulación de las emociones, la memoria y el análisis”, agregó.Los niños pequeños “son unas esponjitas y su mayor capacidad de aprendizaje es a una temprana edad, pues se aprovecha la plasticidad de su cerebro”.Mary Ramos recalcó que introducir una segunda lengua a temprana edad ampliará su capacidad de aprendizaje en cualquier área, además que será más fácil que aprenda el acento correcto de dicho idioma.“Los niños adquieren el lenguaje incluso antes de empezar a hablar, así que cuanto antes escuchen el otro idioma es mejor”.Un consejo es hablarles o cantarles en inglés desde que están en el vientre materno, para que se familiaricen con otra lengua.Con los pequeños es importante la manera en que se les aproxima al aprendizaje; Mary recomendó hacerlo de manera natural, sin la rigidez de una evaluación, sino introducirlo con otras herramientas.“Hay que crear el ambiente, que haya apertura al bilingüismo, no crearle miedo y no decir ‘pues yo ni lo entiendo”.Otra recomendación que brindó la especialista es mostrarle al niño la cultura y forma de vida del país del idioma que aprende, eso le dará curiosidad y reforzará su interés en aprenderlo.Al igual que cuando se desarrolla otra habilidad o destreza, el asunto de los idiomas requiere práctica, así que a empezar desde ya.María de Jesús Ramos/Trabajadora social especialista en Desarrollo Personal y Familiar/Correo: [email protected]

