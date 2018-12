Ciudad de Méxco— Diciembre es un mes que a todo el mundo le gusta, no sólo por la deliciosa comida y las reuniones con los amigos también por las posadas, las coloridas decoraciones, las fiestas de fin de año y por supuesto: el aguinaldoComo bien sabes, es una prestación prevista en la Ley Federal del Trabajo desde 1970. Es un pago de carácter obligatorio para los patrones y de recepción irrenunciable para los trabajadores.A partir de un año laborado, la empresa debe otorgar al menos 15 días de salario al trabajador, sin importar si se trata de colaboradores de base, outsourcing, eventuales, sin contrato firmado, sindicalizados, entre otros, de acuerdo con la agencia BC&B.En caso de que el trabajador no haya laborado todo el año, deberá recibir lo correspondiente a los días que trabajó.Si el trabajador ha tenido un cambio de remuneración en los últimos meses, es necesario que se reajuste el monto de este beneficio. Para aquellos casos de despido o renuncia la parte proporcional correspondiente al tiempo laborado debe incluirse en la liquidación ", señaló Emilio Garate, socio junior de BC&B.Trabajador que gana 10,000 pesos mensuales.10,000 /30 (días del mes)= 333.33 (sueldo diario) x 15 (días de aguinaldo) = 5,000 pesos.El resultado es lo que te corresponde por concepto de aguinaldo.Ejemplo: Suponiendo que el colaborador ha trabajado 6 meses y gana 5,000 mil pesos mensuales.5000/365 (días del año)= 13.6913.69 x 182.5 (días de 6 meses) = 2,498 pesosEl resultado es lo que te corresponde por concepto de aguinaldo.En caso de que el trabajador no cuente con su pago de aguinaldo, se pague incompleto o extemporáneo, se puede presentar un reclamo ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) a partir del 21 de diciembre, con un plazo no mayor de un año.La Profedet interpondrá la demanda respectiva ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje o en su caso a la Procuraduría (local) de la Defensa del Trabajo, quien interpondrá la demanda ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.Los patrones que no cumplan con el pago del aguinaldo, lo otorguen incompleto o de forma tardía, la ley contempla una multa por el equivalente de 50 a 5 mil veces el salario mínimo, que va desde los 4 mil 418 pesos hasta los 441 mil 800 pesos.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.