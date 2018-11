¿Viajar en Uber y comprar golosinas al mismo tiempo?

Ciudad de México— La idea de que los artículos más populares de las tiendas de conveniencia podían serlo aún más, ya había sido explorada cuando Uber comenzó a probar un servicio llamado Uber Essentials en 2014, de acuerdo con publicación realizada por El Financiero.Jason Droege, vicepresidente de Uber Everything admitió que se habían equivocado. “En (Washington) D.C., me senté en un auto por seis horas y recibí dos pedidos. Descubrimos que el comercio minorista no es tan simple como poner 200 artículos en un Toyota Highlander", explicó.Pero Cargo, una firma de Nueva York que ofrece productos a pasajeros de Uber y Lyft, parece pensar de otra manera.Cargo amplió aún más su alcance al anunciar esta semana un acuerdo con Venmo, un servicio de pago móvil amado por los millennials. A principios de año, Venmo comenzó a trabajar con firmas como GrubHub y Uber a fin de permitir a los consumidores efectuar transacciones con comerciantes.La Cargo Box, algo así como un minibar ambulante sin alcohol, viene incluida en unos 12 mil vehículos de dichas empresas de transporte. Quienes viajen en un vehículo que cuente con esa caja pueden comprar desde bocadillos hasta bebidas energéticas en su camino a casa o una reunión."Si uno piensa en quiénes son los consumidores en vehículos de transporte compartido se da cuenta de que todos son usuarios de Venmo", aseguró Jeff Cripe, cofundador y director ejecutivo de Cargo.“Estamos emocionados de que Venmo nos haya seleccionado para asociarnos en su nuevo producto. Ahora los clientes pueden realizar transacciones directamente con nosotros", apuntó.Cargo comenzó en 2016 como una manera de aprovechar el uso de vehículos de transporte compartido. Ahora cuenta con 30 millones de dólares en fondos de patrocinadores como Eighteen94 Capital, Kellogg y Founders Fund."En 2017, el mundo pasó alrededor de 2 mil millones de horas en vehículos de viaje compartido. Esperamos que esa cifra aumente", detalló Cripe.Las Cargo Box se encuentran en vehículos que operan en 10 ciudades de Estados Unidos y Singapur y la compañía anunciará otra ciudad internacional en las próximas dos semanas. Estas cajas cuentan con una docena de productos que varían, pero pueden incluir máscaras de belleza coreanas y aparatos electrónicos de urgencia como cargadores de iPhone.Muchas de las transacciones de Cargo incluyen alimentos y bebidas y se realizan en asociación con las principales empresas de productos envasados."Nos gusta asociarnos con Cargo por los datos", afirmó John Carroll, vicepresidente de Coca-Cola North America. "(Así) sabemos lo que los clientes eligen".Y como los millennials representan buena parte de los pasajeros de Uber, los asientos traseros de sus vehículos son un espacio privilegiado para probar productos."Es una buena oportunidad para probar nuevas bebidas en este segmento", indicó.De acuerdo con Jayesh Shah, director de desarrollo comercial de Mars Wrigley Confectionery U.S., los productos más populares de Cargo en su inventario son Extra Gum y Skittles. En general, los Rice Krispie Treats son el producto alimenticio más comprado. Un cuadradito de ese producto cuesta 79 centavos de dólar.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.