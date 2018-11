Cae la Bolsa Mexicana 2.3 puntos presionada por acciones de bancos

La bolsa mexicana cayó con fuerza el lunes en línea con otras plazas como Wall Street, presionada por acciones de grupos financieros por renovados temores en torno a una iniciativa para regular las comisiones que cobran los bancos en el país, mientras que el peso cedió ante un dólar fuerte a nivel global, publicó El Universal.* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC perdió un 2.15%, a 43,310.01 puntos -su mínimo nivel de cierre desde mediados de febrero de 2016- con un volumen de 180.8 millones de títulos negociados.* El indicador operó presionado por fuertes retrocesos encabezados por Grupo Financiero Banorte, cuyos títulos también recibieron una baja de Bank of America Merrill Lynch en su recomendación de inversión a "neutral" desde "compra".* Las acciones de Banorte, el banco con mayor peso dentro del principal índice de la plaza local y que la semana pasada registró su mayor caída desde noviembre de 2016, perdieron el lunes un 6.33% a 98.74 pesos.* En respuesta a una fuerte caída de los mercados tras la presentación de la iniciativa, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador dijo el viernes que no promoverá modificaciones al marco legal en materia económica, financiera y fiscal en la primera mitad de su sexenio.* No obstante, Ricardo Monreal, coordinador de los senadores del partido de López Obrador, Morena, y quien firmó el proyecto de reforma ahora en comisiones de la cámara alta, ha dicho que la iniciativa seguirá adelante.* "El mercado está reaccionando a mensajes encontrados de la próxima administración que generan incertidumbre", dijo Jorge Plácido, analista en Vector Casa de Bolsa.* El peso cotizaba en 20.371 por dólar a las 15.30 hora local (2130 GMT) con una baja de 1.15 por ciento, o 23.16 centavos, frente a las 20.1384 unidades del precio de referencia de Reuters del viernes.* El dólar tocó el lunes un máximo de 16 meses.* En el mercado de deuda local, el rendimiento del bono a 10 años bajó un punto base a 8.90 por ciento, mientras que la tasa a 20 años también cedió uno, a 9.12%.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.