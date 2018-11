Domina Pemex pese a apertura

Ciudad de México— A pesar de la apertura energética, Petróleos Mexicanos (Pemex) no ha perdido presencia en el mercado.De hecho, la empresa se ha visto fortalecida en su calidad de monopolio.En las rondas petroleras, Pemex ha obtenido 14 contratos en las nueve licitaciones: 11 como parte de un consorcio y 3 en forma individual, por lo que la mayor parte de la producción sigue en sus manos.Este dominio es lo que encontrará el equipo del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en la revisión de contratos que realiza.El equipo de transición y el propio AMLO han señalado que Pemex debe fortalecerse, pero al menos en este rubro luce como una empresa fuerte que puede competir."Esto habla de que Pemex es la empresa con el mayor conocimiento sobre el potencial de hidrocarburos del país", aseguró Juan Carlos Zepeda, presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), el órgano regulador encargado de los procesos de licitación.De acuerdo con datos de su reporte al tercer trimestre, Pemex está a la cabeza con 20 por ciento de los 70 bloques licitados, y actualmente es socio de nueve empresas de un número similar de nacionalidades.La mexicana Jaguar cuenta con 11 contratos, Shell tiene 11 y Petronas 9.Pero en términos de recursos, Pemex domina con la mayor cantidad de reservas. En la Ronda Cero se quedó con 91 por ciento de las reservas 1P o probadas y 83 por ciento de las 2P o probables.Como parte de las licitaciones, Pemex ha obtenido el mayor volumen de recursos prospectivos, con mil 253 millones de barriles de petróleo crudo equivalente.En esa ronda, a Pemex se le entregaron los mejores bloques y con ello afianzó terreno en áreas de exploración y campos de producción.Hasta ahora, la CNH ha firmado 107 contratos y tres asociaciones de Pemex con privados, en dos de los cuales ya tiene producción: en Ogarrio, en Veracruz, y Cárdenas Mora, en Tabasco.Zepeda, de la CNH, afirmó que precisamente contar con esa cantidad de reservas le da un alto valor económico a Pemex."Su valor radica en que cuenta con más de 400 títulos (otorgados en la ronda cero) que le dan el derecho exclusivo para explorar y extraer hidrocarburos en las zonas con mayor prospectividad del País. Pemex tiene en sus manos los proyectos más rentables (...) El problema es que no tiene los medios para allegarse del capital necesario para ejecutar estos proyectos", expuso.Bajo esta lógica, el fortalecimiento de Pemex debe darse en lo financiero.Según Zepeda, desarrollar las áreas que tiene requiere de 20 mil millones de dólares al año que no pueden provenir del Presupuesto, por lo que propone captar capital en el mercado bursátil bajo un modelo como el chino, que permite a filiales cotizar un porcentaje minoritario de sus acciones.Rubén Cruz, socio Líder de Energía y Recursos Naturales de KPMG México, dijo que el seguimiento de las rondas aún pendientes, así como la participación privada, será fundamental para lograr revertir la caída de la producción petrolera."La iniciativa privada viene a ser un complemento para poder obtener las metas esperadas por la próxima Administración: frenar la declinación petrolera y empezar a incorporar reservas en el país", afirmó.También propuso que Pemex cotice en bolsa para atraer capital en actividades de riesgo como la exploración de hidrocarburos.Las licitaciones que fueron suspendidas para que el equipo de transición iniciara la revisión son la 3.2 para campos terrestres, la 3.3 para recursos no convencionales (fracking) y siete asociaciones de Pemex para campos terrestres. Se prevé se lleven a cabo el 14 de febrero de 2019.

