Ciudad de México— De aprobarse la iniciativa de eliminar 19 comisiones bancarias, propuesta por Morena, los ingresos de la banca comercial por cobro de comisiones se reducirían a la mitad, calculó la Condusef.Mario Di Costanzo, presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), consideró positiva la iniciativa que presentó el senador Ricardo Monreal, pero consideró que sólo deben desaparecer 16 comisiones que representan una barrera de inclusión financiera."De aprobarse la iniciativa con las 16 comisiones que Condusef ve con buenos ojos, se lograría una disminución de 50 por ciento en promedio de los ingresos por comisiones de los bancos, lo que ya correspondería a los niveles de ingresos obtenidos en los países donde los bancos tienen su casa matriz", expuso el funcionario.Las tres comisiones incluidas en la iniciativa que no deberían eliminarse son cargos por cheque de caja girado y certificado, y por disposición de efectivo con tarjeta de crédito.En agosto pasado, la Condusef dio a conocer un estudio donde estableció que la banca mexicana ocupa el tercer lugar entre los países de América Latina en registrar mayores ingresos por comisiones respecto a sus ingresos totales.El funcionario comentó la urgencia de eliminar las comisiones de las cuentas asociadas a tarjetas de débito, donde 75 por ciento corresponden a cuentas de nómina.Di Costanzo precisó que el sistema bancario tiene 30 cuentas de nómina, mediante las cuales cobra 138 comisiones, lo que significa que cada producto de este tipo tiene cinco comisiones en promedio.Georges Hatcherian, analista de bancos de la calificadora Moody's, señaló que los ingresos por comisiones representan 17 por ciento de los ingresos netos de los bancos antes de costos operativos y crediticios.Por lo tanto, eliminar comisiones disminuiría las ganancias de la banca, pero no le quitaría lo rentable."Los bancos son bastante rentables y deben tener capacidad para absorber el shock", mencionó.Mientras tanto, la Asociación de Bancos de México (ABM) informó vía comunicado que analizará el contenido de la iniciativa para establecer posibles implicaciones.La iniciativa fue turnada para su aprobación a las Comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y la de Estudios Legislativos del Senado.Su autor, Ricardo Monreal, dijo que no había prisa por aprobarla y esperaría a tener opinión de las instituciones financieras.

