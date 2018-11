Tiene electricidad proyectos pendientes

Ciudad de México— En electricidad se siguen sumando pendientes, pues al menos 20 por ciento de los proyectos de distribución previstos en esta Administración quedarán inconclusos, de acuerdo con Víctor Hugo Luque Salcedo, director general de Supervisión de Empresas del Estado de la Secretaría de Energía (Sener).Según Luque, algunas líneas de distribución se hacían mediante Pidiregas (Proyectos de Inversión de Infraestructura Productiva con Registro Diferido del Gasto), sin embargo, no se lograron concretar debido a que hubo proyectos que no se autorizaron."El problema fue que algunos proyectos de distribución ya no se autorizaron para este año."A distribución le pega mucho porque son proyectos pequeños, que sí se ven afectados", afirmó Luque.Las redes generales de distribución, se utilizan para transportar energía eléctrica al público en general y se integran por las redes de media tensión.La infraestructura actual de distribución del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) ofrece servicio a aproximadamente 42.2 millones de usuarios en las 16 unidades de negocio, de acuerdo con el Prodesen 2018-2032.Reforma publicó que CFE distribución dejó de percibir 42 mil 189 millones de pesos en 2017, a pesar de que su subsidiaria CFE Distribución logró una reducción de 5.6 por ciento en las pérdidas de energía entre 2013 y 2017.Asimismo, en transmisión se dejaron de recibir ingresos por 11 mil 126.5 millones de pesos, que representan 19.2 por ciento de los ingresos totales de la empresa subsidiaria, por 57 mil 867 millones de pesos.Respecto a las líneas de transmisión aún pendientes, Luque resaltó que la línea de corriente directa de alto voltaje que irá de Oaxaca al centro del País y que está a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como la que irá de Sonora a Baja California, a cargo de la Sener, serán competencia del próximo Gobierno, debido a los tiempos de las licitaciones tan limitados.Para la ejecución del proyecto de la línea de transmisión de corriente directa de Oaxaca, CFE propuso utilizar el esquema de financiamiento de Pidiregas en la modalidad de inversión condicionada.Esta modalidad permitirá minimizar el impacto de este proyecto en los estados financieros de la CFE.El fallo de la licitación de la línea de Oaxaca estaba previsto para el 15 de diciembre, ahora está previsto para marzo de 2019. En el caso de la línea de interconexión de Baja California-Sonora, será para el 20 de febrero del próximo año.

