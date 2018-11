Ciudad de México— México tiene la oportunidad de liderar la industria legal de la mariguana a nivel global, con altos beneficios económicos y sociales para el País, consideró James Zaza, CEO de Zaza Financial Group."Será el poder más grande de la industria. Va a conducir esta industria por todo el mundo", señaló el empresario, quien es considerado uno de los líderes en la promoción de consumo regulado de mariguana en Canadá."Esta industria será valuada en México de 200 a 300 billones de dólares por año y yo me baso en eso por la experiencia en California, Colorado y Canadá".Con las reformas que se impulsan para regular la mariguana, recalcó Zaza, México puede dar un paso histórico y "disrumpir" la industria de la cannabis para fines medicinales e incluso lúdicos.En entrevista con Reforma, dijo que eso es posible no sólo porque el país tiene las mejores condiciones para el cultivo de la planta, sino porque hay empresas interesadas en invertir en el sector."Tiene el mejor clima, el mejor suelo, y yo creo los mejores agricultores. Su conocimiento es el mejor, yo creo que mejor que el norteamericano. Las farmacéuticas están muy emocionadas", apuntó Zaza.Si en un lapso de entre seis meses y un año México no da el paso de regular la mariguana y cimenta las bases de la industria, advirtió Zaza, va perder ese "barco"."Han escogido moverse lo más rápido que se ha podido, pero si no hacen esto en seis meses o en un año para establecer los cimientos, no solamente van a perder el barco, sino que el barco que los trajo aquí va a ser quemado principalmente por Estados Unidos, por el mercado negro y lo que hay subterráneamente", mencionó."Si no haces THC (componente psicoactivo de la mariguana), entonces el mercado negro lo va a hacer porque la gente lo quiere, si la gente, si la gente lo desea, debemos trabajar para eso, la gente nunca se equivoca".El consultor afirmó que si México apuesta por abrir esta industria, sólo tendrá beneficios y "cero riesgos", ya que eliminaría el mercado negro y los candados para producir y exportar productos.Al mismo tiempo, abundó Zaza, se generarían fuentes de empleo y se recabarían millones de pesos impuestos para invertir en sectores prioritarios."Lo que hicimos en Canadá fue decirles a quienes participaban en el mercado negro que si paraban podían participar en el mercado legítimo", explicó."México no solamente tiene una idea, un sueño, tiene todo y lo único que necesita es técnica, máquinas, conocimiento moderno. Tengo solamente una palabra para México: felicidades", expresó.