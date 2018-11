Alertan por firma condicionada del T-MEC

Ciudad de México— Dado que el Tratado entre México EU y Canadá (T-MEC) se lee como un triunfo para Trump y es una de sus banderas, los demócratas podrían condicionar su aprobación, refirió Juan Antonio Dorantes, socio del despacho de abogados Aguilar y Loera.En la elección de medio término en EU, el partido republicano, al cual pertenece Trump, ganó el Senado, pero la Cámara baja quedó en manos de los demócratas.Mientras que en México, es el Senado quien aprueba los tratados comerciales, en Estados Unidos se requiere la aprobación de los dos cuerpos (Senado y Cámara baja) y en Canadá del Parlamento, por lo que quizá los demócratas podrían pedir que se trate algún tema para aprobar el T-MEC, explicó Dorantes.Dijo que si bien es cierto que los tres mandatarios lo podrían firmar, ya que es facultad del presidente o ministro esa actividad, la aprobación no le corresponde a esta figura.Otro de los temas relevantes para los demócratas es el que refiere a las condiciones laborales, pero el T-MEC ya contiene y responde a muchas de esas peticiones, dijo Moisés Kalach, coordinador del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales (CCENI).Kalach aclaró que una vez que se notificó el cierre de la negociación, el pasado 31 de agosto, y que en un principio fue bilateral entre México y EU, ya no se puede hacerle algún cambio de contenido al texto del Tratado.Rafael García, especialista en temas de comercio internacional y competencia económica de la UNAM, dijo que los demócratas podrían limitar recursos para que Trump no realice algunas acciones como la construcción del muro en la frontera con México.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.