La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró la más amplia caída desde noviembre de 2016, luego de que las acciones de los bancos se desplomaran, tras darse a conocer que una iniciativa en el Congreso del país podría reducir o desaparecer algunas comisiones que cobra el sector bancario a los usuarios, publicó El Universal.Al cierre de la jornada de este jueves, de acuerdo con cifras preliminares, la plaza bursátil local reportó una caída de 5.81 por ciento o de dos mil 727.15 puntos, con la cual llevó al referente S&P/BMV/IPC a ubicarse en 44 mil 190.25 unidades.En la sesión, 93 emisoras cayeron, 18 ganaron y ocho se mantuvieron sin cambio, en tanto que entre las emisoras con mayor caída estuvieron GFNORTE y HOMEX con una baja de 11.90 y 11.55, por ciento, en ese orden.La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) descartó dar a conoce una postura al respecto, al considerar que no les corresponde hacer comentarios sobre políticas del próximo gobierno, en tanto que se espera un pronunciamiento de la Asociación de Bancos de México (ABM).Mientras tanto, el peso perdió ante un fortalecimiento del dólar tras la decisión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) de mantener sin cambios las tasas de interés destacando que la economía estadounidense va por buen camino.* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC se hundió un 5.81 por ciento, a 44,190.25 puntos, con un volumen de 275.0 millones de títulos negociados.* La iniciativa de los senadores de Morena, el partido del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, plantea prohibir el cobro de comisiones por transferencias interbancarias y disposición de efectivo, entre otros servicios, según la gaceta del Senado.* Analistas opinaron que la iniciativa no es una buena señal tras la cancelación del proyecto del nuevo aeropuerto de Ciudad de México por parte del futuro gobierno que asumirá el 1 de diciembre.* "Si bien no es una medida mala para la población, definitivamente se trata de cambios radicales que espantan a los inversionistas", dijo Gerardo Copca, analista de la consultoría MetAnálisis.* Destacó la caída de un 11.9 por ciento a 106.94 pesos de los títulos de Grupo Financiero Banorte, que opera el segundo mayor banco del país.* El peso cotizaba en 20.156 por dólar a las 15.25 hora local (2025 GMT) con una baja de 1.47 por ciento, o 29.20 centavos, frente a las 19.8640 unidades del precio de referencia de Reuters del miércoles.* En el mercado de deuda local, el rendimiento del bono a 10 años subió 15 puntos base a 8.85 por ciento, mientras que la tasa a 20 años sumó 12, a 9.05 por ciento.

