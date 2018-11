Desarrollar investigaciones de tecnología biomédica que permitan solucionar problemas de salud, es uno de los objetivos por el cual se creó el primer Clúster Biomédico Nacional entre Juárez y El Paso.Con 15 empresas de manufactura de ambos lados de la frontera, Bio El Paso-Juárez arrancó ayer operaciones formalmente, aunque esperan que se sumen más, pues son 30 compañías manufactureras las que existen en ambos lados de la frontera.Seisa Medial, IngenioRx, RedMed, Johnson & Jhonson, Cardinal Health, Dynatec Labs y El Paso Electric, forman parte de los miembros fundadores, además de que también se integran universidades y organizaciones de desarrollo económico.Emma Schwartz, presidenta de Medical Center of Americas (MCA) Fundation, dijo que el principal objetivo del proyecto es lograr la vinculación entre el sector empresarial e instituciones educativas para capacitar a los estudiantes y desarrollar productos innovadores con un alto valor agregado e impulsar con ello el desarrollo económico de la región.“Queremos desarrollar una industria muy fuerte en este aspecto y tenemos que tener alianzas con las instituciones de educación que están entrenando los trabajadores que necesitamos para la industria”, dijo.La asociación conformada incluye otros miembros de apoyo como City of El Paso, El Paso County y the Borderplex Economic Allience, mientras que la junta directiva incluye dos representantes del Clúster Biomédico de Juárez y dos más de la Fundacion MCA.Schwartz añadió que la organización está basada en membresías que se renovarán cada año, con precios desde los 75 dólaresJulio Chiu, presidente de Bio Juárez y El Paso, dijo que la industria biomédica en la localidad emplea cerca de 40 mil personas de las 300 mil que trabajan en el sector de manufactura, por lo que este organismo ayudará a apoyar el crecimiento continuo.

