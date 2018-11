Blindan Buen Fin vs fraudes

A fin de evitar fraudes y quejas durante el Buen Fin, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) asesorarán a los consumidores durante los cuatro días de ofertas.El fin de semana más barato del año se realizar del 16 al 19 de noviembre con la participación de más de 4 mil negocios, por lo que por parte de la Profeco habrá operativos de vigilancia.En conferencia de prensa ofrecida en conjunto con la Cámara Nacional de Comercio, Daniel Álvarez, titular de la dependencia federal, dijo que se tendrá ‘mano firme’ con los establecimientos y en caso de no respetar las ofertas, se colocarán sellos de suspensión y se aplicarán sanciones.Anteriormente el funcionario dijo que en el Centro Comercial Las Misiones habrá un módulo de atención para quejas de los consumidores disponible los días del evento.Erika Villagómez Girosky, delegada de la Condusef, exhortó a tener cuidado con las tarjetas de crédito al momento de realizar compras, afirmando que no son ninguna exención del salario y se pueden comprometer ingresos futuros.Las ofertas que ofrecerán los establecimientos de 10 centros comerciales van desde el 10 hasta el 50 por ciento de descuento, además de que también habrá meses sin intereses.Ante ello, la delegada aconsejó tener presente cuál es la capacidad de pago y cerciorarse que se podrán cubrir las mensualidades sin riesgo de incumplir.Explicó que a la mensualidad de los meses sin intereses se agrega el pago mínimo que se cobra por el crédito revolvente, de tal forma que el monto a saldar aumenta, y en caso de no cubrirse lo solicitado y el de la promoción, para el siguiente mes se sumará al saldo y generará recargos.La Canaco informó que los centros comerciales permanecerán abiertos hasta las 11 de la noche y en algunos casos hasta las 12, a fin de que las personas tengan más tiempo para aprovechar ofertas.Invitó a los paseños a visitar esta frontera para hacer rendir más su dinero durante el evento a la par que afirmó que los policías tienen la indicación de no molestaros siempre y cuando no cometan infracciones.También negó que los migrantes que permanecen en los puentes internacionales y los operativos realizado por parte de Aduanas y Protección Fronteriza, puedan hacer desistir a los habitantes de la vecina ciudad cruzar a Juárez.En la misma conferencia de prensa ofrecida en Plaza de las Américas, estuvo el administrador de la misma, Rolando Talavera, quien dijo que los 127 negocios ahí ubicados, esperan una derrama económica de de entre 12 y 15 millones de pesos. (Iris González / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.