Ciudad de México— A través de un esquema de contratación de empresas fantasma, más de 13 mil socios o accionistas han evitado el pago de impuestos sobre la utilidades que reciben, reveló el Servicio de Administración Tributaria (SAT).Con un esquema de triangulación se ha evitado el pago de Impuesto Sobre la Renta (ISR) de las utilidades y podrían estar involucradas 600 mil empresas, entre firmas evasoras y fantasma involucradas, explicó Samuel Arturo Magaña Espinosa, administrador central de planeación y programación de auditoría fiscal federal del SAT.El funcionario dijo que estiman una evasión potencial de unos 30 mil millones de pesos y hasta ahora sólo han recuperado 400 millones de pesos con fiscalización."A través de la utilización de empresas fantasma, empresas simuladas o de empresas creadas ex profeso para este fin se está pretendiendo evitar el pago del impuesto que tendría que pagar por el dinero que está fluyendo de empresas reales a sus socios o accionistas", dijo el funcionario.Según explicó, hay dos formas de pagar el impuesto por utilidad, uno es que la empresa lo pague antes de transferir los recursos a los accionistas o bien que los accionistas paguen al recibir el dinero.De acuerdo con el esquema identificado por el SAT, en lugar de dar los recursos por utilidades a los accionistas directamente, las empresas contratan con ese dinero servicios, generalmente intangibles, con empresas fantasma que a su vez subcontratan y forman una cadena de proveedores simulados.Al final, la última empresa en la cadena, a través de una factura simulada por contratación de servicio, regresa el dinero a los accionistas como si les pagara un sueldo bajo el esquema de salarios asimilados.Esta última empresa sería la encargada de retener el ISR de la factura emitida; sin embargo, no cumple la obligación y ese dinero no llega al fisco.Magaña Espinosa detalló que los accionistas reciben utilidades por montos con evasiones que van desde un millón hasta 120 millones de pesos."Quién está omiso en la retención de un monto de 100 a 120 millones de pesos quiere decir que le fluyó un recurso de cerca de 300 millones de pesos a una persona física y este esquema fue para no pagar 100 millones de pesos", señaló.Sin precisar la cifra total que ha detectado el SAT de la facturación final a los accionistas, Magaña Espinosa aseguró que 100 mil millones de pesos es un nivel estimado muy conservador, cifra que estaría asociada a una evasión de cerca de 30 mil millones de pesos.El funcionario señaló que la maduración en el uso de la factura electrónica ha permitido contar con mayor y mejor información para la detección de este tipo de esquemas.Agregó que ya se han enviado cartas invitación a los accionistas identificados y se ha establecido contacto con cerca de 500 personas.Hasta ahora, dijo, se han recuperado cerca de 400 millones de pesos por correcciones realizadas por los accionistas ante el SAT y se han abierto procesos penales contra algunos otros.Recordó que la pena por el delito de evasión va de 5 a 15 años de prisión.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.