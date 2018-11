Desarrolladores y fabricantes de productos biomédicos en la región se aliaron para dar vida al primer Clúster Biomédico Binacional.Cecilia Varela, directora del nuevo organismo denominado BIO El Paso- Juárez Inc., detalló que la industria biomédica en ambas ciudades fronterizas se integra por más de 30 compañías manufactureras que dan empleo a más de 40 mil personas.Destacó que el clúster surge con el propósito de impulsar las bondades de la región para el sector biomédico al considerarse como una “Capital Manufacturera”.Además de que la mira ahora está puesta en dar el paso hacia el diseño y creación de los dispositivos médicos con laboratorios de innovación y desarrollo, más allá de la fabricación, agregó.El nuevo clúster biomédico binacional será lanzado hoy oficialmente en El Paso ante autoridades de ambos lados de la frontera e industriales del ramo.La directora de BIO El Paso-Juárez, dijo que entre las primeras acciones del organismo están el mapear, mejorar y promover las capacidades de manufactura de la región.También crear redes dentro de la industria existente, atraer nuevos fabricantes y proveedores, desarrollar talento específico para la industria de dispositivos médicos, todo esto con la intensión de ver reflejada una mejor calidad en el tratamiento de pacientes que son atendidos con productos desarrollados en esta región.Los miembros fundadores de BIO El Paso-Juárez incluyen a Seisa Medical, IngenioRx, RexMed, Johnson & Johnson, Cardinal Health, Dynatec Labs y El Paso Electric.Otros miembros de apoyo incluyen a City of El Paso, El Paso County, and the Borderplex Economic Alliance.La Junta Directiva incluye dos representantes del Clúster Biomédico de Juárez, dos representantes de la Fundación MCA y un representante de la industria binacional.La industria biomédica en la región suma más de 50 años de experiencia en fabricación y recursos para diseñar, crear prototipos y realizar pruebas de nuevos productos.BIO El Paso–Juárez, Inc. es una organización basada en membresías y que está dirigida por líderes de la misma industria.Su inicio comenzó en el Simposio “El futuro de la Industria de Dispositivos Médicos de El Paso y Juárez” organizado por la Fundación MCA y el Clúster Biomédico de Juárez, en noviembre de 2017.Ahí, representantes de la manufactura y proveedores de la región, así como universidades regionales, y las organizaciones de desarrollo económico, indicaron la necesidad de una organización para apoyar el crecimiento continuo y las necesidades específicas de la industria de dispositivos médicos en ambos lados de la frontera. (Berenice Gaytán / El Diario)

