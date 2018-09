Ciudad de México.- El crecimiento que ha mostrado la economía mexicana en el sexenio que está por terminar no ha sido el esperado pero ha mantenido avance, aseguró el Secretario de Hacienda.Durante la actual administración, el Producto Interno Bruto (PIB) registró un avance anual promedio de 2.5 por ciento, lejos del esperado cercano a 4 por ciento, el cuál sería impulsado por las reformas estructurales."Ciertamente no es el crecimiento que esperamos, pero a pesar de los choques externos es un crecimiento que nunca se detuvo", dijo José Antonio González Anaya durante su comparecencia en el Pleno del Senado.Según el funcionario, la economía mexicana enfrentó diversos choques externos que obstaculizaron el crecimiento, entre los que destacó la caída de los precios internacionales del crudo y un menor dinamismo de la economía estadounidense a inicios del sexenio.Agregó que las reformas estructurales no han sido medidas populares pero han comenzado a dar resultados."México tomó decisiones difíciles, no siempre populares", expuso.Sobre las reformas, señaló que han dado resultados con una mayor inclusión financiera y financiamiento gracias a la reforma financiera y menores tarifas en servicios de telefonía a través de la reforma en telecomunicaciones, con impacto directo en los bolsillos de los mexicanos."Estoy seguro de que todos sus beneficios no han ocurrido, pero lo que sí se puede decir es que ya no son promesas del futuro", afirmó.Por el lado de la reforma hacendaria, González Anaya aseguró que ésta ha permitido fortalecer los ingresos con una menor dependencia de parte petrolera, que ha pasado a representar cerca del 17 por ciento de los ingresos, luego de ser casi una tercera parte a inicios del sexenio."Ahora los ingresos provienen de fuentes más estables y la repartición del gasto se hace de forma equitativa."Mejoramos la eficiencia del gasto para proteger y darle sostenibilidad al crecimiento de la economía."En cuanto a la reforma energética, defendió que las inversiones esperadas actualmente son cuatro veces lo estimado cuando se aprobó la reforma, que estimaban compromisos de inversión de 50 mil millones de dólares.Añadió que se han generado 3.8 millones de empleos formales, más que en otras administraciones.Según expuso, la siguiente administración heredará grandes retos pero una economía que en sus fundamentales macroeconómicos muestra solidez.

