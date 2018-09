Inglaterra— Los precios del petróleo subían más de un 2 por ciento este lunes, a un máximo de cuatro años, después de que la OPEP decidió no anunciar un aumento inmediato en la producción pese a los llamados del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a actuar para incrementar el suministro global.El crudo referencial Brent subió en un momento 2.14 dólares, o un 2.7 por ciento, hasta los 80.94 dólares por barril, su nivel más alto desde noviembre del 2014, pero más tarde reducía su avance a 80.73 dólares. En tanto, el petróleo en Estados Unidos ganaba 1.3 dólares, y cotizaba en 72.08 dólares por barril."Esta es la respuesta del mercado petrolero a la negativa del grupo OPEP+ de aumentar su producción de crudo", comentó Carsten Fritsch, analista de materias primas de Commerzbank en Frankfurt.El domingo, el líder de la OPEP, Arabia Saudita, y su mayor aliado productor de crudo fuera del cártel, Rusia, descartaron un incremento adicional inmediato en el bombeo, con lo que rechazaron en la práctica un llamado de Trump a actuar para enfriar al mercado."Yo no influyo en los precios", dijo a los periodistas el ministro de Energía saudí, Khalid al-Falih, mientras ministros de Energía de la OPEP y fuera del cártel se reunían en Argelia para una reunión que terminó sin una recomendación formal de cualquier incremento adicional del suministro.Trump dijo la semana pasada que la OPEP "¡debe reducir los precios ahora!", pero el ministro del Petróleo de Irán, Bijan Zanganeh, afirmó hoy que la OPEP no había respondido en forma positiva a las exigencias de Trump.Las operadoras de materias primas Trafigura y Mercuria dijeron este lunes que el Brent podría subir a los 90 dólares por barril para Navidad y superar los 100 dólares por barril a comienzos del 2019, en la medida en que los mercados se ajusten cuando se implementen totalmente las sanciones estadounidenses contra Irán en noviembre.La Organización de Países Exportadores de Petróleo y Rusia, uno de los mayores productores mundiales de crudo, han estado discutiendo sobre elevar la producción para contrarrestar la caída del suministro de Irán, aunque aún no se ha anunciado una decisión en forma pública.Una fuente familiarizada con las discusiones de la OPEP dijo a Reuters el viernes que el cártel y otros productores han estado considerando la posibilidad de elevar el bombeo en 500 mil barriles por día.

