Ciudad de México- Urge una ley de aguas nacionales, en la que el Estado defina las reglas y se regule la participación de la iniciativa privada, a fin de garantizar el acceso a este recurso, advirtieron organizaciones civiles.Víctor Lichtinger, presidente del Consejo Consultivo del Agua (CCA), y ex secretario de Medio Ambiente consideró que prohibir la participación de la iniciativa privada limitará a México en el acceso de tecnologías para el aprovechamiento de este recurso. Aclaró que si bien se debe limitar su papel, el financiamiento de esta fuente es importante.“Prohibir en forma tajante la participación de la inversión privada en nuestro país en materia de infraestructura hidráulica no es la solución a los problemas crecientes que tenemos en materia de agua y que, lejos de abonar a un desarrollo sostenible, sustentable y con equidad, se generaría un mayor atraso en esta materia en el país”, comentó.El pasado 6 de septiembre, el senador Martí Batres presentó una iniciativa de reformas a la Ley de Aguas Nacionales en la que plantea prohibir las concesiones de agua, donde propone derogar el capítulo II de esta legislación, que aborda la inversión privada en obras hidráulicas federales. El proyecto de reforma busca modificar los artículos 2, 4, 9 y 12, así como derogar del 102 al 107 de la Ley de Aguas Nacionales, con lo cual se limitaría la inversión privada en el desarrollo de infraestructura hídrica.Lichtinger destacó que el cumplimiento del derecho humano al agua no se logrará mediante la prohibición del financiamiento privado en la infraestructura hidráulica del país.Resaltó que la inversión privada es fundamental para que la política pública logre la eficiencia y obtenga los recursos financieros suficientes para desarrollar la infraestructura requerida en forma eficaz, que garantice obtener la suficiencia, la calidad y el acceso al agua, bajo los lineamientos que establece el Estado.“El agua es un tema estratégico para el desarrollo del país, toda vez que se trata de un recurso finito que además de ser invaluable y necesario para la vida, es también el insumo de mayor importancia para que la calidad de vida, el bienestar social y el desarrollo humano sostenible puedan darse de manera efectiva”, enfatizó.El presidente del Consejo Consultivo del Agua consideró que en este debate para la modificación de la Ley Nacional de Aguas se consideren todas las voces y opiniones en el tema, con el fin de llegar a acuerdos por la vía democrática.

