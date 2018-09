Complemento de pagos, un dolor de cabeza

A partir de este mes de septiembre, contribuyentes deben generar un complemento de pago por cada factura electrónica emitida y que no sea pagada al momento, regla que se dificulta principalmente para quienes trabajan por honorarios, de acuerdo con expertos en temas fiscales.Víctor Torres Ruiz, presidente del Colegio de Contadores, explicó que de acuerdo con las reglas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) cuando se genera una factura el contribuyente debe señalar si es pago en una sola exhibición o en parcialidades, cuando esta sea remunerada después de su emisión.Una vez que se reciba la remuneración por dicha factura se debe generar un complemento de pago en la página del SAT para enterar a la autoridad hacendaria.El especialista mencionó que mediante este mecanismo el SAT pretende llevar un control de las facturas que se generan y cuando se pagan, lo que anteriormente no sucedía.Víctor Torres dijo que la regla del complemento trae complicaciones principalmente para personas físicas o quienes prestan servicios por honorarios, al tener que llevar un control de pagos y facturación, de lo que normalmente se encargan los departamentos contables de las compañías.Ante las trabas, el SAT está otorgando facilidades que no están en ley, comentó el contador.Torres Ruiz detalló que cuando el contribuyente emite una factura y sabe que se le pagará por el servicio en el mismo mes o antes de 17 días puede indicar en la factura que es pago en una sola exhibición y ahorrarse el complemento.Sin embargo, alertó que hay que estar atento que la fecha de pago no rebase los plazos indicados por el SAT.No generar el complemento perjudica principalmente a quien se le emite la factura, ya que el SAT exige los complementos para poder hacer la deducción de dicho servicio.“La empresa que te paga te va a exigir el complemento para poder deducir el gasto”, indicó.El presidente del Colegio de Contadores dijo que personas físicas o por honorarios se han acercado al gremio contable a pedir asesoría, para llevar estos nuevos mecanismos fiscales.

