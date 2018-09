Detroit– Nissan llamó el jueves a revisión a casi 240 mil autos y camionetas en todo el mundo debido a un riesgo de incendio, y aconsejó a los usuarios dejarlos estacionados en exteriores en casos excepcionales.La bomba del sistema antibloqueo de frenos puede filtrar líquido para frenos hacia el tablero de circuitos, lo que provoca un cortocircuito que genera un riesgo de incendio, de acuerdo con la compañía. En caso de que los usuarios observen la advertencia de sistema antibloqueo de frenos durante más de 10 segundos después de encender el vehículo, Nissan aconseja no conducirlo y estacionarlo al exterior y lejos de estructuras y de otros autos.El llamado a revisión cubre ciertos modelos Nissan Murano de 2015 a 2017; Nissan Maxima 2016 y 2017; Nissan Pathfinder 2017 y 2018; y vehículos Infiniti QX60 2017.La mayoría de los vehículos llamados a revisión se encuentran en México, Canadá y Estados Unidos.Nissan calcula que alrededor del 56% de los vehículos tienen ese problema, que se debe a sellos defectuosos de la bomba.En 2016 se llamó a revisión a algunas camionetas Murano debido al mismo problema.Los documentos publicados el jueves por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA por sus siglas en inglés) no detallan si ya se registraron incendios. El portavoz de Nissan, Steve Yeager, se negó a comentar cuando se le preguntó de los incendios, pero dijo que no han habido ni choques ni lesionados relacionados con esta falla.La compañía pidió a los propietarios que estacionen sus vehículos en exteriores en caso de ver la advertencia del sistema antibloqueo “por precaución”. Si la luz permanece encendida, los propietarios deben contactar de inmediato a Nissan o Infinti para que se remolque el vehículo hasta una agencia, añadió Yeager.

