Recortará Under Armour 400 empleos

Nueva York— Under Armour Inc dijo que reducirá un 3 por ciento de su fuerza de trabajo global, o alrededor de 400 empleos, como parte de los cambios en curso en la empresa de indumentaria deportiva.Los despidos, que se esperan finalicen en abril, son el componente final de un plan de reestructuración del 2018 que según la compañía costará hasta 220 millones de dólares, y siguen a una serie de cambios destinados a hacer que la empresa sea más eficiente a largo plazo, según el director financiero David Bergman."Este rediseño ayudará a simplificar la organización para una ejecución más inteligente y rápida, capturará eficiencias de costos adicionales y cambiará los recursos para impulsar un mayor apalancamiento operativo a medida que avanzamos hacia el 2019 y más allá", dijo Bergman en un comunicado.El objetivo general es revertir una caída prolongada. Las acciones cayeron un 65 por ciento hasta el cierre del miércoles desde su máximo histórico en septiembre del 2015, mientras Under Armour intenta defenderse de un resurgimiento de Adidas AG.En julio, Under Armour anunció que las ventas en su importantísimo mercado nacional habían aumentado por primera vez en un año, y que las acciones subieron a un máximo en dos meses. La acción subía tanto como 6.4 por ciento, a 19.96 dólares este jueves.La compañía de indumentaria deportiva actualizó sus pronósticos para el 2018. Ahora espera que la pérdida operativa sea de 60 millones de dólares (frente a un rango anterior de entre 50 millones y 60 millones de dólares) y excluyendo el impacto de la reestructuración, las ganancias diluidas ajustadas por acción oscilarán entre 0.16 y 0.19 dólares (el pronóstico previo fue de 0.14 a 0.19 dólares).Los ejecutivos ven la segunda mitad del 2018 como un periodo crítico para evaluar la nueva dirección de la compañía. A medida que los gastos generales de inventario se reducen y los nuevos productos y la producción entran en línea, los inversionistas obtendrán una imagen más clara de si la reestructuración está funcionando.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.