Mariguana conquista Wall Street

Nueva York– Los inversionistas no pueden resistirse a las acciones relacionadas a la mariguana mientras Canadá se prepara para legalizar la droga el próximo mes, lo que se ha traducido en gigantes ganancias para las compañías establecidas en territorio canadiense que cotizan en las bolsas de Estados Unidos. Sin embargo, algunos expertos están preocupados de que se arruine la fiesta.Miles de millones de dólares han sido canalizados a estas acciones en los últimos meses, y los inversionistas huelen lo verde, del dinero, no de las hojas, en el aire al considerar las oportunidades que podrían tener estas compañías conforme crezca el mercado de la marihuana en Canadá, junto con la posibilidad de que Estados Unidos y otros países sigan sus pasos.Una compañía, Tilray, con sede en Columbia Británica, ha aumentado más de 10 veces su valor desde que comenzó a cotizar en la bolsa hace apenas dos meses. La empresa tuvo 20 millones de dólares en ventas durante 2017, pero ahora tiene un valor mucho más elevado al de Macy's o Hasbro. Con esas ganancias tan grandes, viene también una enorme volatilidad.El miércoles fue todo un viaje para las acciones de Tilray: Después de cerrar en 154 dólares la jornada previa, abrió en 233 dólares por título, alcanzó los 300 dólares y se desplomó a 151, antes de recuperar un poco y terminar en 214.Esto ha traído algunos recuerdos poco placenteros para algunos en Wall Street.“Acabamos de pasar por esto hace ocho meses con las criptomonedas”, dijo el inversionista Ken Mahoney, director general de Mahoney Asset Management, con sede en Nueva York. Dijo que los inversionistas que compran estas acciones a los precios actuales ya apuestan en éxitos enormes, pero incluso si la mariguana legal despega, algunas de las compañías van a fracasar.Es fácil ver por qué algunos de los inversionistas son tan optimistas. Esta semana, Coca-Cola reconoció que algún día podría ofrecer bebidas con infusiones de cannabis. El anuncio se dio tras los reportes de que Coca-Cola estaba en pláticas con Aurora Cannabis sobre bebidas con cannabidiol, o CBD, un componente no psicoactivo de la mariguana. Las acciones de Aurora, que cotiza en Canadá, se dispararon.Eso sería como volver a los inicios de Coca-Cola, que tenía algo de cocaína cuando fue inventada.

