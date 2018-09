Retira Alibaba promesa de empleos en EUA

Beijing– El magnate chino de la tecnología Jack Ma se está retractando de su promesa de crear un millón de empleos en Estados Unidos, citando la disputa comercial entre las dos economías más grandes del mundo, señaló el diario The Wall Street Journal.El presidente ejecutivo de Alibaba Group Holding Ltd. hizo la promesa cuando se reunió con el entonces electo presidente Trump en enero de 2017, diciendo que los empleos se crearían al respaldar más ventas de las pequeñas empresas estadounidenses en las plataformas de comercio electrónico de Alibaba.En una entrevista con la agencia estatal de noticias Xinhua, publicada ayer, Ma dijo que su compromiso depende de las buenas relaciones entre las dos naciones.“La situación actual ya ha destruido la premisa original y no hay forma de que podamos cumplirla”, señaló. “El comercio no es un arma. No puede ser usado para la guerra. Debería usarse como una herramienta para promover la paz”.El diario destacó que el compromiso de Ma de crear un millón de empleos generó escepticismo en ese momento, y algunos críticos dijeron que la promesa era vaga.Casi dos años después de haber hecho esa promesa, no estaba claro cuántos empleos en Estados Unidos la compañía de Ma ayudó a crear. Una portavoz de Alibaba se negó a comentar más allá de lo declarado por Ma a Xinhua.En los últimos meses, Ma se ha vuelto cada vez más crítico con los movimientos comerciales de la administración Trump contra China.En un artículo de opinión publicado en The Wall Street Journal en abril, advirtió a Estados Unidos de no librar una batalla comercial con China, diciendo que se perderían un gran mercado de consumidores ansiosos de productos importados de alta calidad. A principios de esta semana, indicó que la tensión comercial podría durar 20 años.Ma señaló que las fricciones comerciales contribuyen a una perspectiva comercial más dura para los empresarios, pero que las empresas se fortalecerían en un entorno como este."Lo que sea que haga EU, tendremos nuestras propias soluciones basadas en nuestros principios", declaró.