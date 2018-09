Madrid- Facebook ha iniciado las pruebas de su servicio de citas en Colombia, con la vista puesta a su expansión a otros países y la intención de competir en un mercado donde ya existen actores fuertes, como Tinder.La compañía presentó Facebook Dating a principios de mayo en su evento anual de desarrolladores F8, bajo la premisa de crear relaciones y unir a las personas a través de la red social. En su momento, no dio muchos más detalles, pero ahora ha iniciado las pruebas en Colombia.La aplicación de citas exige a los usuarios tener 18 años o más, al menos en el país donde se está probando, para poder hacer uso de ella y poder crear un perfil. Se trata de un servicio integrado en la propia red social, aunque el perfil que se crea es distinto al perfil normal de Facebook.Al igual que otras aplicaciones para conocer gente, Dating presenta un formulario que hay que rellenar, con información sobre la ubicación, el sexo, el sexo de la pareja y otros datos como la religión, el puesto de trabajo o si tienes hijos. El perfil se complementa con fotografías y la elección de frases con las que romper el hielo, como explican en The Verge.La aplicación cuenta con un algoritmo que, a partir de la información introducida, buscará de entre el resto de usuarios a la potencial pareja. Un dato que se destaca es que entre los resultados no aparecerán aquellos que ya son tus amigos en Facebook ni tampoco los usuarios que tienes bloqueados.Al contrario que otras aplicaciones como Tinder, el usuario no deslizará a izquierda o derecha al candidato, sino que deberá pulsar si está interesado. Y para iniciar una conversación, bastará con que envíe un mensaje o pregunte algo sobre las fotografías compartidas en el perfil, sin necesidad que haber hecho un 'match'.Facebook Dating estará vinculado a Eventos y Grupos, pero no con otros servicios como Messenger, lo que implica que los usuarios no podrán intercambiar fotografías, enlaces ni transferencias a través de la bandeja de entrada del servicio de citas.

