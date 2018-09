Ciudad de México.- La reforma al sistema de pensiones del próximo gobierno federal tendrá un impacto en las finanzas públicas, señaló el presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore), Carlos Noriega Curtis."La viabilidad de las finanzas públicas depende de la viabilidad del sistema de pensiones, ciertamente el incremento de la pensión y la ampliación al número de beneficiarios tendrá un impacto en las finanzas públicas. Las futuras autoridades están encontrando los espacios presupuestales para cumplir con eso", informó.Durante la presentación de la Tercera Convención de Afores, Curtis comentó que las pensiones no contributivas, que son las que otorga el gobierno federal, son financiadas con recursos fiscales y ya representan el tercer rubro más importante en el presupuesto, después de la educación y el servicio de la deuda.Comentó, además, que a partir del 1 de diciembre se dará esta reforma al sistema, que continuará en los próximos años cuando se analice el incremento en la edad de retiro."Tenemos la primera acción el 1 de diciembre, la reforma entró o va a entrar a partir del día 1 de diciembre; segundo, cuando se empiecen a dar este tipo de lineamientos como aumentar la edad de retiro es un primer paso para ir generando consenso. Nosotros vemos y sentimos que la reforma está en marcha", detalló.Esto obligará al sector a darle prisa a la conformación de la agenda de trabajo que se fortalecerá durante la tercera Convención Nacional de Afores, que se llevará a cabo en octubre próximo..Noriega Curtis agregó que se planteará al próximo gobierno la necesidad de darle al sistema, primero, cobertura, dado el nivel de informalidad en el país y al considerar además a las mujeres que laboran en el hogar; segundo, viabilidad, pues se necesita aumentar el ahorro para tener pensiones adecuadas a las expectativas, y tercero, solidaridad.El dinero de los trabajadores mexicanos que invirtieron las Afores en el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) está garantizado y no se afectará, independientemente del futuro que pueda tener el proyecto.Así lo aseguró Noriega Curtis, quien adelantó un buen cierre de año para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) a pesar de la volatilidad y los factores de incertidumbre en los mercados."Las inversiones que se hicieron en el aeropuerto tienen una serie de garantías, de manera tal que la inversión de los trabajadores no está en riesgo", señaló.En tanto, aseguró que la cartera de las inversiones de las Afores está diversificada en diferentes sectores económicos y regiones."Esta diversificación es la mejor protección y, sin duda, en el futuro habrá buenas, malas y regulares inversiones, pero que en promedio y en conjunto darán un rendimiento positivo a los trabajadores", afirmó el experto.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.