Ciudad de México– Luego de que China informó ayer que responderá a los aranceles que EU le anunció el lunes por 200 mil millones de dólares con otros por 60 mil millones, líderes de la economía mundial previeron que el conflicto será de larga duración y que sus efectos se extenderán.Por ejemplo, el Ministro de Finanzas de Japón, Taro Aso, dijo que impactará a otras naciones, mientras que el Banco Central de Australia advirtió que las "tensiones significativas" en torno a la política comercial son un "riesgo importante" para la perspectiva global."Estamos viendo aguas bastante traicioneras que podrían desestabilizar considerablemente la confianza económica mundial y amenazar una futura recesión", expuso aparte el ex comisionado europeo de comercio, Peter Mandelson, a Bloomberg Televisión."Así de serio es lo que está en juego ahora", manifestó.William Zarit, presidente de la Cámara de Comercio de la Unión Americana en China, advirtió que las empresas estadounidenses en ese País están muy preocupadas por el trato que podrían recibir.Jack Ma, presidente ejecutivo del gigante de Internet Alibaba Group Holding Ltd., consideró que la guerra comercial podría durar 20 años."Es fácil lanzar una guerra, pero es difícil detenerla", expresó.En un panel en las reuniones del Foro Económico Mundial en Tianjin, Fang Xinghai, vicepresidente de la Comisión Reguladora de Valores de China, indicó que China no será presionada por las tácticas comerciales de Donald Trump, presidente de EU, y habló de la fortaleza de la economía de su País."Las negociaciones no pueden hacerse con este tipo de tácticas", agregó."Puede funcionar con algún País pequeño, pero no funciona con China".Algunos funcionarios chinos están proponiendo restringir las ventas de China de materiales, equipos y otras piezas clave para las cadenas de suministro de los fabricantes de EU.Si adoptan tales medidas podrían dañar a compañías como Apple, pero también poner en peligro a millones de empleos chinos.

