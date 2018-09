Rechaza IP acuerdo sobre sindicalismo

El sector privado se pronunció en contra de que el Senado ratifique, sin un debate previo, el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, el cual cuestiona los llamados contratos de protección en las empresas.El Consejo Coordinador Empresarial criticó que el Senado busque tomar determinaciones que desde su punto de vista afectan la relación entre trabajadores y empleadores."El Consejo Coordinador Empresarial expresa su desacuerdo con la decisión del Senado de presentar ante el pleno, sin contar con un dictamen de comisiones y sin realizar las consultas pertinentes, la ratificación del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Rechazamos que el Senado busque tomar determinaciones que afectan fundamentalmente a la relación entre trabajadores y empleadores en un trámite apresurado", señaló.Hizo un llamado al Senado a establecer un análisis y debate amplio sobre la ratificación del Convenio."En el sector empresarial hemos estado en todo momento en favor de la modernización del marco legal que rige el diálogo social y de los derechos laborales, tales como los de asociación, sindicalización y contratación colectiva, mismos que están garantizados en la Constitución, en la Ley Federal del Trabajo, así como el conjunto de instituciones que han permitido en el País más de 80 años de paz laboral y de armonía entre los factores de la producción", dijo el CCE.El sector empresarial pidió que la ratificación de dicho convenio sea revisada en conjunto con la discusión de la ley secundaria en materia de justicia laboral.La ratificación del Convenio implica que los patrones no deberán participar en la formación de los sindicatos de trabajadores ni podrán cubrir las cuotas sindicales, mismas que deberán estar a cargo exclusivamente por los trabajadores y en forma voluntaria, aseguró el abogado Óscar de la Vega, socio director de De la Vega & Martínez.Desde su punto de vista, los trabajadores deberán gozar de una absoluta libertad para adherirse o no a un sindicato, o dejar de pertenecer al mismo, pues no podrá ser condición para su empleo el estar afiliados a una organización sindical.Por ello, dijo, los sindicatos enfrentarán un reto de reinventarse para convencer a los trabajadores de su libre decisión de afiliación.Además, los sindicatos deberán estar libres de cualquier injerencia de los patrones en sus actividades, incluyendo el pago de cuotas sindicales."Se considera injerencia, el que los patrones sostengan económicamente a los sindicatos. Éstos sólo deberán sostenerse con las cuotas de sus agremiados. Las condiciones del empleo deberán de ser resultado de los contratos colectivos de trabajo", subrayó el experto.

