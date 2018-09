Washington— Representantes estadounidenses y canadienses están negociando arduamente para que Canadá siga formando parte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.A fin de mes vence un plazo para lograrlo, lo cual ejerce presión adicional.La enviada canadiense, la ministra de Relaciones Exteriores Chrystia Freeland, reanudó hoy las negociaciones con el representante de Comercio de Estados Unidos Robert Lighthizer."Nuestros representantes realmente han estado trabajando duro, incluida una sesión de toda la noche que terminó a las 7 de la mañana", dijo Freeland a la prensa.El presidente Donald Trump comenzó las negociaciones el año pasado para actualizar el acuerdo comercial entre Estados Unidos, Canadá y México.El gobierno estadounidense y el mexicano llegaron a un acuerdo preliminar el mes pasado, diseñado en parte para trasladar una mayor porción de la producción automotriz a territorio estadounidense. Pero Canadá no formó parte de dicho pacto. Freeland está tratando de mantener al segundo socio comercial de Estados Unidos dentro del bloque.Ambas naciones se encuentran presionadas para alcanzar un acuerdo antes de que concluya el mes, cuando Lighthizer debe hacer pública una copia del texto completo del pacto con México. Hasta entonces tiene margen de maniobra para incluir a Canadá.Entre otras cosas, los representantes discuten por los elevados aranceles de Canadá a los productos lácteos y sus políticas para conservar la cultura del país y evitar que sea opacada por las películas y los programas de televisión estadounidenses. Ottawa también quiere incluir en el nuevo acuerdo un proceso de resolución de disputas que formaba parte del TLCAN; el gobierno de Trump desea que sean las cortes estadounidenses las que tengan jurisdicción.Trump considera el TLCAN, que entró en vigor en 1994, un desastre laboral para Estados Unidos. El acuerdo derribó la mayor parte de las barreras comerciales entre los tres países, lo que dio pie al crecimiento del comercio, pero también alentó a las automotrices y otras fábricas estadounidenses a trasladar sus operaciones al sur de la frontera para aprovechar el bajo costo de la mano de obra mexicana.Trump ha dicho que quiere seguir adelante con un TLCAN reformado, con o sin Canadá. Sin embargo, se desconoce si el mandatario cuenta con la autorización del Congreso para buscar un pacto comercial únicamente con México, y algunos legisladores han dicho que no respaldarán un acuerdo que no incluya a Canadá.Pero también hay quienes han incrementado la presión sobre Canadá."Hay miembros preocupados de que Canadá no parece estar lista ni dispuesta a hacer las concesiones necesarias para un acuerdo justo y de altos estándares", dijo el representante republicano Steve Scalise en un comunicado esta semana. "Aunque nos gustaría que Canadá continúe perteneciendo a esta coalición de tres países, no hay una cantidad de tiempo ilimitada para que forme parte de este nuevo acuerdo".En Ottawa, el primer ministro canadiense Justin Trudeau dijo que los negociadores de Canadá seguirán defendiendo las posturas agrícolas de su país."Nuestro equipo está trabajando en Washington en este momento", dijo. "Hemos sido muy claros en que estamos interesados en lo que pueda ser un buen acuerdo para Canadá, pero vamos a requerir cierta cantidad de movimiento para poderlo concretar".

