Ciudad de México— La Comisión Federal de Electricidad (CFE), a través de su filial CFE Internacional, obtuvo el permiso de la Federal Energy Regulatory Commission (FERC, por sus siglas en inglés) para participar como nuevo competidor en el mercado internacional de combustibles y energía eléctrica en Estados Unidos.Dicho permiso, solicitado desde junio pasado, otorga el poder a CFE para poder operar en mercado norteamericano, así como comercializar energía eléctrica, potencia y servicios conexos (soporte eléctrico) en Estados Unidos y la frontera."Este es un permiso que era muy importante para CFE Internacional porque ahora ya nos permite poder competir del lado americano con todos aquellos que importan y exportan energía eléctrica entre México y EU", manifestó Guillermo Turrent, director de CFE Energía.La entrada de CFE a territorio americano no sólo ayuda a poder ser un potencial comercializador de energía eléctrica, sino también a poder utilizar los activos que tiene CFE Internacional del lado americano en el mercado de gas natural para la venta del energético a plantas norteamericanas y la venta de electricidad."Es una opción más para CFE Internacional para poder hacer uso de aquellas capacidades de transporte que tenemos contratadas del lado americano, no sólo para exportar gas a México, sino también para poder comercializar en el mercado eléctrico en EU", manifestó el directivo.CFE Internacional puede comercializar combustibles y energía en cualquier parte del mundo, con excepción del territorio mexicano.México cuenta con tres enlaces de transmisión importantes a través de los cuales importa y exporta energía eléctrica y están localizados en la zona norte del País en Baja California, Tamaulipas y Chihuahua.Estos enlaces sirven para actuar de auxiliares en casos de emergencia entre los sistemas de México y Estados Unidos, así como para el intercambio comercial."Lo que es importante de este permiso es que la FERC hace un estudio del posible poder de mercado de CFE Internacional tanto de manera vertical como horizontal"."Ello le da un voto de confianza a la empresa ya que no estamos verticalmente ni horizontalmente integrados con la CFE para poder tener poder de mercado en EU", añadió Turrent.

