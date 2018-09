Ciudad de México— México envía sus latas a Estados Unidos, consideradas como chatarra, para luego comprarlas y generar más.Esto ocurre porque en el país hace falta una industria destinada a la transformación de la chatarra para fabricar láminas y hacer latas, usadas para empacar alimentos y bebidas, expuso Fernando García, director del Instituto del Aluminio (Imedal).Explicó que la chatarra que envía México a su país vecino del norte es para que sean fundidas y transformadas en láminas, producto que adquiere para fabricar latas otra vez dentro de territorio nacional, explicó García.Reconoció que existe industria para otro tipo de láminas, pero no para las que sirven como materia prima en la fabricación de latas."Hay fabricación en México de láminas, pero para otras aplicaciones, ese producto es muy específico, muy especializado y no hay posibilidades de hacerlo en México actualmente", afirmó García.De acuerdo con el directivo, entre las razones por las que se desalienta esta industria está la falta de certidumbre que existe en México por las importaciones desleales de productos asiáticos y ahora por el arancel, de 10 por ciento, impuesto a las exportaciones de aluminio destinadas a Estados Unidos."(Falta) sobre todo la certidumbre de que la inversión va a ser justificada, no va a estar castigada, ni para exportar, eventualmente a Estados Unidos; por otro lado, lo que genera esta entrada de productos chinos, principalmente, que viene con prácticas desleales de comercio (como precios dumping)", puntualizó.Destacó que hay un proyecto que ya está cuantificado, el cual superaría una inversión de más de 2 mil millones de dólares, pero se ha suspendido y puesto en espera hasta saber qué va a suceder con el arancel impuesto por Estados Unidos.México es el importador neto, del mundo, en aluminios planos, agregó el director del Instituto."Somos precisamente el principal importador porque no hay alicientes para invertir", afirmó el experto.Del total de las exportaciones anuales de aluminio que envía México a su vecino inmediato del norte 25 por ciento es chatarra, grupo en el que se incluyen las latas.Ese porcentaje equivale a una exportación aproximada de 4 mil 800 toneladas al año.La chatarra es definida como aquel material que acabó su ciclo de vida, por ese momento, y además de las latas, en este segmento también se incluyen las láminas que se usaron en la industria de la construcción, en ventanas, el material destinado a cables, entre otros.

