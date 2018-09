Londres.- El fabricante de vehículos Honda advirtió hoy que una salida del Reino Unido de la Unión Europea sin acuerdo entre Londres y Bruselas puede costarle decenas de millones de euros.El vicepresidente europeo de la marca, Ian Howells, afirmó que si el Reino Unido se ve obligado a comerciar con los 27 socios comunitarios bajo las normas de la Organización Mundial de Comercio (OMC), se incrementaría cerca de un 10 por ciento el costo del envío de sus productos desde su planta en Inglaterra al resto de Europa."Eso representa decenas de millones" de euros, dijo a la cadena BBC Radio 5 el directivo de la compañía, que emplea a cerca de 3 mil 500 trabajadores en su centro de Wiltshire (al suroeste de Inglaterra), donde el año pasado fabricó unos 160 mil vehículos Honda Civic, el 90 por ciento de los cuales fueron exportados a Europa y Estados Unidos."De la misma forma, si analizamos los componentes que llegan en la otra dirección (desde la UE al Reino Unido), de nuevo nos enfrentamos a potenciales tarifas de decenas de millones", agregó Howells.La Primera Ministra británica, Theresa May, espera cerrar en las próximas semanas un acuerdo con Bruselas sobre las condiciones del "Brexit", que se materializará previsiblemente el 29 de marzo del 2019.Ante la posibilidad de que se produzca una ruptura no negociada, Honda ha hecho "ajustes" en sus fábricas para almacenar más componentes antes de la fecha del "Brexit" y estudia cambios en los métodos productivos para el eventual escenario de una salida abrupta.Howells subrayó que está de acuerdo con el plan que puso en julio sobre la mesa May, que propone crear un área de libre comercio de mercancías entre ambos lados del Canal de la Mancha y prevé que el Reino Unido mantenga un "libro de normas común" con la UE.La cadena británica Sky News reveló hoy que el también fabricante de automóviles BMW evalúa cerrar su centro de Oxford (centro de Inglaterra) durante un mes en abril, después de la fecha del "Brexit", ante el temor a que se produzca un escenario de falta de acuerdo entre Londres y Bruselas.

