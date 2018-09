Limita disputa entre China y EU avance del crudo

Londres.- Los precios del petróleo se afirmaban este martes por señales de que la OPEP no estaría preparada para aumentar la producción ante un menor suministro de Irán y luego de que Arabia Saudita señaló que sentía cómoda con un precio sobre los 80 dólares por barril.Los futuros del crudo referencial Brent ganaban 98 centavos, a 79.03 dólares el barril, luego de llegar más temprano hasta los 79.32 dólares.En tanto, el West Texas Intermediate (WTI) subía 86 centavos, a 69.77 dólares por barril, tras un alza de más de un dólar que lo llevó a los 69.95 dólares.Los ministros de la OPEP y sus aliados se reunieron el domingo para tratar el nivel de adhesión con las políticas de bombeo. Fuentes dijeron a Reuters que no se planificaba ninguna acción.Bloomberg reportó hoy, citando a fuentes saudíes no identificadas, que Riad estaba cómodo por ahora con que los precios del crudo estuvieran por sobre los 80 dólares el barril, al menos en el corto plazo.La agencia indicó que, si bien el reino no tenía el deseo de impulsar los precios por sobre los 80 dólares, era posible que no se pudiera evitar superar ese umbral por causa de las sanciones de Washington contra Teherán, que llevarían a una menor oferta.Las medidas de Estados Unidos contra el sector petrolero iraní entran en efecto el 4 de noviembre.El avance del mercado era limitado por una escalada en el conflicto comercial entre Estados Unidos y China, que ha empañado el panorama de la demanda de crudo de los principales consumidores mundiales.China anunció este martes que no le quedaba más remedio que tomar represalias contra las nuevas medidas de Estados Unidos, luego de que el gobierno del presidente Donald Trump anunció que impondría aranceles sobre importaciones de bienes chinos por un valor de 200 mil millones de dólares.

