Ve Apple posible fin de guerra comercial

Nueva York.- El presidente y consejero delegado de Apple, Tim Cook, afirmó hoy sentirse "optimista" respecto al fin de la guerra comercial que mantienen Estados Unidos y China, tras conocerse que la próxima imposición de aranceles de Washington a Pekín contiene exenciones para productos clave de la empresa."Soy optimista. El comercio es una de esas cosas en las que no hay un juego de suma cero; tú y yo podemos negociar algo y ganar los dos. Soy optimista respecto a que estos dos países resolverán el asunto y la vida continuará", afirmó Cook en una entrevista para el programa "Good Morning America", del canal ABC.La administración de Donald Trump anunció este lunes que el 24 de septiembre impondrá tarifas del 10 por ciento por un valor de 200 mil millones de dólares a productos chinos, pero el proceso de consultas públicas previo ha culminado con exenciones a varios artículos, algunos de ellos de Apple.El gigante tecnológico radicado el Cupertino (California) había advertido en una carta al Departamento de Comercio que las tarifas propuestas inicialmente afectarían a los precios de productos clave de su catálogo, como el Apple Watch o los Airpods."No quiero hablar por ellos (la Casa Blanca), pero creo que miraron el asunto y dijeron: 'No es realmente bueno para Estados Unidos poner aranceles sobre estos tipos de productos", expresó Cook sobre esa exención, que según recogen medios estadounidenses no se aplicará a algunos productos, como el MacMini.Respecto al iPhone, que Apple sostiene no se verá afectado por el intercambio de medidas comerciales, Cook explicó que el teléfono inteligente "se monta en China, pero sus piezas vienen de todas partes". El cristal, los chips y la investigación más desarrollo proceden de Estados Unidos, detalló.Asimismo, Cook defendió los precios de los recientemente presentados iPhone XS, XR y XS Max, este último con un valor de mil 099 dólares, y aseguró que Apple quiere hacer "un iPhone para todos", pero ese es el "más avanzado".Gracias a las ofertas de las operadoras móviles, añadió, la mayoría de la gente "paga unos 30 dólares al mes por un iPhone o un dólar al día".Consideró que el iPhone ha sustituido a otros productos como cámaras de vídeo o reproductores de música, y que el gigante tecnológico, al apostar por la innovación, prefiere "vender lo mejor" en lugar de vender la mayor cantidad.

