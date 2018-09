Washington— Grupos empresariales de Estados Unidos buscaron hoy elevar la presión a la administración Trump para retener la estructura actual del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), instando a los funcionarios estadounidenses a evitar avanzar en una nueva versión del pacto que incluya a México pero no a Canadá.El diario The Wall Street Journal publicó que en una carta enviada al representante comercial Robert Lighthizer, los directores de la Cámara de Comercio, la Mesa Redonda Empresarial y la Asociación Nacional de Fabricantes, dijeron que "sería inaceptable dejar de lado a Canadá, nuestro mercado de exportación más grande del mundo".Los grupos empresariales también pidieron a los negociadores establecer fuertes disposiciones de cumplimiento para hacer rendir cuentas a los tres países; evitar las cláusulas de extinción que podrían conducir a la terminación del acuerdo; y excluir lenguaje que permita nuevos aranceles en la industria automotriz u otros sectores.La carta, vista por The Wall Street Journal, llega en momentos en que funcionarios estadounidenses y mexicanos buscan presionar a Canadá para que haga concesiones pronto y se una a un acuerdo tripartito, o sea excluido de un nuevo pacto de dos naciones.La administración de Trump notificó al Congreso el mes pasado que había llegado a un acuerdo con México y que formalmente firmaría una nueva versión del TLCan a fines de noviembre.El diario indicó que cualquier revisión del TLC requeriría una mayoría de votos en apoyo del pacto en la Cámara de Representantes y el Senado para entrar en vigencia.Tradicionalmente, los legisladores republicanos han tenido en cuenta las opiniones de los grupos empresariales sobre cuestiones comerciales, mientras que muchos demócratas a menudo han seguido el ejemplo de los grupos laborales.En las últimas semanas, los grupos laborales se han alineado con los grupos empresariales al expresar una fuerte preferencia por incluir a Canadá."En este caso, estamos de acuerdo", indicó Celeste Drake, experta en comercio de la AFL-CIO, la gran federación sindical de Estados Unidos con afiliados en Canadá."Queremos que se reescriban las reglas, pero eso no significa excluir a nadie".Los funcionarios mexicanos están ansiosos por firmar una nueva versión del TLC antes de que el Presidente electo Andrés Manuel López Obrador asuma el cargo en diciembre, mencionó la publicación.

