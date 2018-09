Necesitan juarenses dos empleos

Ciudad Juárez— En el estado de Chihuahua cada vez más trabajadores tienen un segundo empleo para poder sostenerse, revelan cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).Los datos expuestos a través del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indican que el total de personas ocupadas con dos trabajos pasó de 33 mil 127 en el segundo trimestre de 2017 a 103 mil 969 en el segundo trimestre de 2018.Luis Alamilla Ocaña, economista del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez (ITCJ), señaló que los bajos salarios y los constantes encarecimientos de productos y servicios orillan a buscar un segundo sustento.Comentó que el actual nivel de sueldos de la mayor parte de la clase trabajadora permite tener una condición de “sobrevivencia”, pero no calidad de vida.Refirió que si bien en la ciudad y en el estado hay una gran cantidad de empleos generados, esto no se refleja en mejores remuneraciones.Alamilla Ocaña insistió en que precisamente mejorar la calidad de vida es una de las principales premisas que lleva a laborar en dos centros diferentes.Dijo que esta problemática es estructural y uno de los puntos en que más debe trabajar la nueva administración del Gobierno federal.Tan sólo el litro de gasolina Magna acumula un aumento de 26.8 por ciento desde que se liberó el mercado al precio máximo actual, que es de 15.27 pesos.El gas Licuado de Petróleo y la electricidad también han incrementado, de acuerdo con datos oficiales.En tanto, el Inegi reportó que en agosto a tasa anual la naranja tuvo una inflación de 101.7 por ciento, la sandía 21 por ciento y el limón 12 por ciento.El informe Así Estamos Juárez 2018 arrojó que para cubrir las necesidades alimentarias y no alimentarias de un hogar de cuatro integrantes se requieren 11 mil 941.92 pesos.Sin embargo, el 55 por ciento de los trabajadores percibe 10 mil 603.20 pesos al mes, por lo que hay un faltante de mil 338.72 pesos para satisfacer necesidades de alimentación, esparcimiento, vestido y educación.El problema se agravó recientemente. En el primer trimestre de 2018 la ENOE reportó un total de 41 mil 150 personas con dos trabajos y para el segundo trimestre la cantidad ya rebasaba los 100 mil. Eso quiere decir que en sólo tres meses, la cifra se duplicó. (Cinthya Ávila / El Diario)

