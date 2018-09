Temen alza en precios por luz cara

Guadalajara– Los aumentos en las tarifas de electricidad podrían repercutir en el aumento de precios en los productos, lo que preocupa a la IP.“Es algo que nos preocupa, porque si sigue subiendo la energía va a tener que haber ajustes en los precios en los productos y servicios en general, y esto puede ser inflacionario”, señaló el coordinador de Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, Daniel Curiel.El titular del CCIJ afirmó que las cámaras empresariales a nivel federal ya trabajan de la mano de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con el objetivo de que no se sigan incrementando las tarifas.“Es un tema que hay que cuidar y que se está revisando desde los organismos empresariales, en particular desde la Concamin, para revisar las tarifas y que sean justas. Aquí algo de lo que más afecta es que la energía eléctrica se sigue generando en gran proporción con gas natural, que ha ido al alza, y con combustóleo, lo cual la encarece”.El líder empresarial destacó que las cámaras no quieren que las tarifas eléctricas se congelen, tal como lo ha dicho el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, lo cual les parece tramposo.“Desde que se dijo que las tarifas se van a congelar, las han empezado a subir y pagarla a ese precio nos hace menos competitivos”, aseguró.Grupo Reforma publicó que los costos de la electricidad a nivel industrial en Jalisco subieron un 9.3 por ciento, de agosto a septiembre, quedando en 2.5304 pesos por kilowatt hora (kwh), 21 centavos más que el mes anterior.Curiel recordó que en 2017 los costos de la electricidad habían bajado, por lo que, según su información, en términos reales las tarifas han aumentado un 35 por ciento en un año.

