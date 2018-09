Nueva York– Coca-Cola Company dijo ayer que está siguiendo de cerca el pujante mercado de las infusiones de mariguana, respondiendo a un informe de un medio que aseguró que el mayor fabricante de bebidas del mundo se encuentra en conversaciones con la canadiense Aurora Cannabis Inc, publicó la agencia Reuters.Las discusiones sobre una posible inversión en este producto, informada por el canal financiero canadiense BNN Bloomberg, podría abrir un nuevo frente en la batalla de Coca-Cola por contrarrestar la lenta demanda de gaseosas azucaradas, diversificándose en la venta de cafés y bebidas más saludables.El informe indicó que no había garantías de que las conversaciones entre las empresas tengan éxito, pero las acciones de Aurora llegaron a subir más de 22 por ciento tras la noticia. Los papeles de Coca-Cola, en tanto, avanzaban ligeramente en Nueva York.La industria de la mariguana ha captado el interés de grandes empresas mientras Canadá y Estados Unidos dan pasos para legalizar el uso recreativo de la droga. Sin embargo, las multinacionales estadounidenses todavía son cautas sobre un negocio que sigue siendo ilegal bajos las leyes federales del país.Tanto Coca-Cola como Aurora, en declaraciones separadas, dijeron estar interesadas en el mercado de las infusiones de mariguana aunque destacaron que no comentaban especulaciones de mercado.Coca-Cola y Aurora probablemente desarrollarán bebidas que alivien la inflamación, el dolor y los calambres, según el informe de BNN, que citó fuentes cercanas al asunto.

