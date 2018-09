Ciudad de México–– Nuestro perfil de Facebook dice mucho de nosotros y muchas veces dejamos de lado nuestra privacidad, con lo que, nos exponemos ante algunos riesgos, escribe El Universal.Todos conocemos el arte del stalkeo pero ¿te has preguntado cuántas personas te han espiado y sabes lo que han descubierto de ti? Con el hecho de revisar el perfil de alguien en Facebook es posible obtener mucha información sobre una persona ¡y podrías ser tú! Por ello, que en Tech Bit te mostramos alternativas indispensables para proteger tus publicaciones.Desde tu perfilUna de las formas es poner un candado publicación por publicación. Para hacerlo basta con que entres a tu perfil de Facebook y cambies la privacidad de tus publicaciones de Públicas a Amigos.Sin embargo, esta forma te llevará más tiempo. Existen otras alternativas más globalesComprobación rápida de privacidad1. Inicia tu sesión de Facebook y en la barra superior del perfil y busca el signo de interrogación.2. Accede a Comprobación rápida de privacidad.4. En esta sección una ventana emergente aparecerá y encontrarás la modificación de Publicaciones, Perfil y Aplicaciones y sitios web.Publicaciones: podrás controlar quién ve tus publicaciones ya sea en Público, Amigos o Amigos Excepto...Perfil: en el perfil van tus datos más privados y podrás elegir quién puede consultar tu número de telefono, correo electrónico, fecha de nacimiento y ciudad de origen.Aplicaciones y sitios web: aquí encontrarás las aplicaciones que tienes enlazadas a Facebook para que tus amigos no puedan verlas.Una vez que finalices la comprobación de privacidad puedes guardar los cambios en Cerrar, o bien, obtener más información sobre la privacidad.Configuración y herramientas de privacidad1. Desde la barra superior busca la opción Configuración.2. Una vez ahí, busca en la columna la opción Privacidad y accede a ella.3. En la Privacidad encontrarás la opción de decidir quién puede ver tus publicaciones (a partir del momento de la configuración) y decidir en qué te pueden etiquetar y en qué no. Además, también podrás esconder tu lista de amigos para que solo tú tengas acceso a ella así como limitar la lista de personas que pueden enviarte solicitud de amistad.4. En la barra también hay una opción de Biografía y etiquetado, desde la cual podrás controlar la biografía, el etiquetado y revisión de la actividad. En cada una de estas opciones puedes controlar quién puede ver tu actividad como la biografía y las publicaciones.Una vez que hayas realizado cualquiera de estas alternativas para modificar tu privacidad ingresa a tu perfil de Facebook y buscar la opción Ver Como sobre la portada del perfil, ahí podrás ver tu perfil como alguien que no te tiene agregado o, en caso de que tengas privacidad hacia una persona agregada, puedes agregar el nombre y ver qué puede ver.En caso de que aún existan publicaciones que quieras volver privadas puedes volver a realizar los pasos de esta publicación.

