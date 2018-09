Proliferan minilocales

Una nueva tendencia en locales comerciales se está observando en la construcción de estos espacios, cuyo mercado pide que no rebasen los 60 metros cuadrados, de acuerdo con constructores y restauranteros.Luis Mario Baeza Cano, presidente de Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) dijo que recientemente comenzaron a demandarse la edificación de locales comerciales más pequeños.Resaltó que esto obedece a los requerimientos de los clientes y descartó que esté ligado a los aumentos en los insumos de la construcción.“Ahorita es la tendencia del mercado. Es lo que nos están pidiendo, locales de no más de 60 metros cuadrados”, declaró.El presidente de CMIC refirió que pese a los incrementos en los costos de los materiales para las obras, las constructoras han mantenido la calidad en los trabajos.Martín García Luna, presidente de Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) dijo que el encarecimiento de las rentas dio pie a que los negocios busquen espacios cada vez más reducidos.Explicó que el arrendamiento de los locales es por metro cuadrado y entre más grande sea el sitio más costosa será la renta.El presidente de Canirac mencionó que ello implica una mayor operación, por lo que los restauranteros han optado por reducir sus aforos.Mientras que algunos se han mudado a locales más pequeños, los que recién inician buscan aquellos que no rebasen los 60 metros cuadrados o no sobrepasar una capacidad de 50 comensales.La tendencia se observa principalmente en cafeterías y otros giros están sumándose.García Luna aseguró que esta medida está dando resultados a los empresarios, al equilibrar sus costos de producción.La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) señaló que actualmente es complicado rentar locales de 70 metros cuadrados hacia arriba.Aquellos que están ocupados o que son requeridos son para quienes buscan iniciar un bar. (Cinthya Ávila / El Diario)

