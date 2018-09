Recomiendan a AMLO continuar con rondas petroleras

Ciudad de México— Las rondas petroleras deberían continuar a la par de las licitaciones que anunció el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, señalaron expertos.Alfredo Álvarez, socio líder del sector energético de EY, resaltó que por lo menos en aguas profundas Pemex debería seguir con rondas petroleras, pues ahí no tienen experiencia.En tierra recomendó que la empresa del Estado continúe con las asociaciones o "farm outs"."El ejemplo perfecto es Ogarrio y Cárdenas, en el que Pemex recibió un cheque de 400 millones de dólares y aparte sigue siendo el dueño de la mitad del campo, de dos compañías que le van a extraer la última gota lo más eficiente posible", explicó en entrevista.El año pasado, Pemex se asoció con la alemana DEA Deutsche en el campo Ogarrio, y con la egipcia Cheiron Holdings en Cárdenas Mora, ambos en Tabasco.El especialista añadió que Pemex debería enfocarse en "jugar" en aguas someras y dejar los convenios de servicios que recién anunció para áreas terrestres medianas y chicas."Pemex está para lo grande y para lo chico está bien que le pase el riesgo a los terceros, ya sea como 'farm out', ya sea como CSIEE", señaló el experto en el sector.Sin embargo, resaltó que todavía no se han dado detalles de si estos serán contratos sólo de perforación o de servicios como tal, ni cómo se implementarán.Luis Labardini, socio de Marcos y Asociados, explicó que a través de los convenios de servicios con Pemex, recién anunciados por el Gobierno entrante, éste busca fortalecer a la empresa del Estado.Sin embargo, estos procesos son distintos a los que realiza la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) a partir de la reforma energética."Que continuaran las rondas, pero también fortaleciendo a Pemex, una cosa no excluye a la otra", comentó.El esquema de contratar servicios en sí no es nuevo, pues a partir de la reforma energética surgió para Pemex la opción de firmar un Contrato de Servicios Integrales de Exploración y Extracción (CSIEE), en el cual se comparten riesgos con operadores.Labardini explicó que a través de los CSIEE el contratista desarrolla el campo y recibe el pago de sus servicios mediante una cuota por barril de producción."Es un contrato puro de servicios, en donde el crudo siempre va a seguir siendo propiedad de Pemex", recalcó.Tras una reunión con empresas del sector, López Obrador anunció el sábado pasado que en diciembre lanzará licitaciones para que Pemex amarre convenios con empresas nacionales.Pemex firmó el primer CSIEE en marzo de este año con Lewis Energy México para el campo Olmos, ubicado en Coahuila.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.