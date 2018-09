Va Apple Watch por mayores de 45 años

Suiza— La industria relojera suiza se enfrenta a una amenaza mayor ante un nuevo Apple Watch capaz de detectar problemas cardíacos, dispositivo que probablemente atraiga compradores de mayor edad, dijeron este jueves expertos de la industria.Apple Inc presentó el miércoles su nuevo Apple Watch Series 4, capaz de tomar un electrocardiograma para detectar un latido cardíaco irregular y hacer una llamada de emergencia de forma automática si detecta que su usuario se cae."Lejos de ser apenas una evolución, el nuevo Apple Watch 4 es probablemente una revolución porque no solo apunta a las muñecas de 'geeks', sino también a personas mayores de 45 que se preocupan por su salud", señaló Gregory Pons, experto de la industria Gregory Pons en su sitio businessmontres.com.La firma de investigación de tecnología CCS Insight estimó que el gigante tecnológico se acercará este año a igualar las ventas mundiales de relojes fabricados en Suiza, que tuvieron envíos de 24 millones de unidades en el 2017.Las exportaciones de relojes suizos en el segmento de precios de entrada -un precio minorista de hasta alrededor de 500 dólares- han caído constantemente en los últimos años, y la competencia de los relojes inteligentes es una de las causas.Las marcas en ese rango de precios incluyen a Swatch y Tissot de Swatch Group, la marca Mondaine y relojes de moda fabricados por el relojero estadounidense Fossil."Apple Watch continúa mejorando y brinda funciones adicionales relevantes. Creo que esto representará un desafío cada vez más difícil para los relojes suizos de precios de entrada, que no están en posición de seguir siendo relevantes", dijo el analista de Exane BNP Paribas Luca Solca.El Apple Watch Series 4 tiene un precio de 399 dólares.

