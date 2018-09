Las divisiones de publicidad móvil de los gigantes tecnológicos Google y Twitter fueron acusadas de incluir software de seguimiento en los juegos de Tiny Lab Productions, el cual recaba de forma ilegal datos de niños, entre ellos su localización precisa, informó El Universal.El fiscal general de Nuevo México, Héctor Balderas, presentó una demanda el martes acusando al desarrollador lituano de juegos y a cinco negocios de publicidad en aplicaciones de Estados Unidos de violar la Ley de Protección de la Privacidad por Internet de los Niños (COPPA, de sus siglas en inglés) de acuerdo con el diario The New York Times.La demanda también sostiene que Google engañó a los consumidores al incluir las aplicaciones en la sección familiar de su tienda.Un análisis de The New York Times encontró que las apps para niños de otros desarrolladores también estaban recopilando datos. La revisión de 20 apps para niños, encontró ejemplos tanto en Android como en iOS de apps que enviaron datos a compañías de seguimiento, lo que podría violar la ley de privacidad de los niños. Las aplicaciones de iOS enviaron menos datos que las de Android.El fiscal general de Nuevo México, Héctor Balderas, dijo que le preocupa que las aplicaciones puedan rastrear con tanta precisión dónde viven, juegan y van a la escuela los niños."Estas compañías tecnológicas multimillonarias que se asocian con desarrolladores de aplicaciones están aprovechando a los niños de Nuevo México, y el riesgo inaceptable de violación de datos y acceso de terceros que buscan explotar y dañar a nuestros niños no será tolerado en Nuevo México".La Ley de protección de la privacidad en línea para niños adoptada por el Congreso requiere que los sitios web y los servicios en línea revelen qué información recopilan de los niños y cómo usan esa información, indicó el diario The Washington Post.Esa divulgación también se debe proporcionar directamente a los padres y se debe dar el consentimiento verificado. La demanda acusa a los acusados ​​de violar estos mandatos federales.Google dijo en un comunicado el miércoles que las aplicaciones incluidas en su programa familiar deben cumplir con políticas estrictas que aborden los anuncios apropiados para la edad y las divulgaciones de privacidad. La compañía también dijo que esas aplicaciones deben cumplir con la ley federal.En su sitio web, Tiny Lab publicó que la empresa no está violando las leyes federales de privacidad con respecto a los niños, ya que solicita la fecha de nacimiento del usuario para determinar su edad de acuerdo con las pautas federales.Las compañías tecnológicas están bajo un escrutinio creciente sobre sus prácticas de datos, luego de una serie de escándalos de privacidad en Facebook y nuevas reglas de privacidad de datos recientemente adoptadas por la Unión Europea.

