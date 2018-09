Ciudad de México- Empleados con edades entre los 20 y 35 años, representarán el 75% a nivel mundial de la fuerza laboral, según cálculos de la consultora Deloitte, publicó El Universal.La generación de los Millennials, es un segmento que se ha apoderado de las distintas actividades, desde el ámbito laboral, hasta ciertos cambios en la vida social.En ocasiones ha sido considerada como una generación que no muestra interés y tiene distintas metas para su vida personal, las cuales, por falta de tiempo o de un trabajo estable no pueden concretar.Aunque las tendencias del estilo de vida han cambiado con el paso del tiempo, los millennials tienen interés en mejorar su calidad de vida y empezar a tener cierta estabilidad dentro del campo laboral para poder adquirir ciertos bienes en el futuro.A pesar de los problemas con los que se puede enfrentar esta generación, el 50% está interesado en adquirir una vivienda, según la plataforma Tu Cantón.Además, la consultora Deloitte, calcula que para el 2025, las personas con edades entre los 20 y 35 años, representarán el 75% de la fuerza laboral a nivel mundial, con lo que sin duda se cambiará en muchos aspectos que hoy conocemos dentro de la vida cotidiana.La plataforma Tu Cantón, publicó una serie de consejos, para que los millennials empiecen a planear la viabilidad para comprar una casa y que esta se ubique dentro de las posibilidades para costear los gastos que conlleva.Así es que si apenas inicia tu vida laboral, toma en cuenta estos puntos que no solamente te pueden orientar para comprar una casa, sino otros bienes, también.Aprovecha que tu vida laboral apenas inicia y procura acceder a un crédito para financiar esta deuda, la cual no debería significar problemas con buró de crédito.: Dentro del sistema financiero hay distintas opciones de créditos, busca el que se ajuste a tus necesidades y no te genere problemas. Endeudarse con un crédito por 15 años en los primeros años de tu vida laboral puede ser un camino viable para adquirir una casa.En el momento que adquieras alguna deuda, considera tu situación actual, tanto aspectos familiares, como laborales e incluso escolares. Analiza bien el nivel de ingresos que percibes y conoce si puedes pagar antes de tiempo tu deuda adquirida.En internet hay distintas aplicaciones que pueden ayudarte a comparar costos de inmuebles, donde puedes checar los servicios con los que cuenta e informarte sobre la cercanía a diversos medios de transporte, como por ejemplo el metro.Si concluyes el pago de tu crédito en tiempo y forma, puedes acceder a otros más, donde incluso incremente el monto del mismo, y puedas comprar otros bienes como un automóvil o emprender un negocio.

