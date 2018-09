Darán 'el grito' restaurantes

Durante este fin de semana restauranteros esperan un aumento en ventas de hasta un 25 por ciento, por los festejos del grito de independencia.Martín García Luna, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) señaló que la fecha de los festejos patrios en fin de semana beneficia a los negocios, pues incentiva el consumo.Comentó que precisamente esta clase de eventos son los que ayudan a los restaurantes a estabilizarse e incrementar su número de comensales.“Estamos esperando un 25 por ciento de aumento en ventas. Siempre estamos esperando estos fines de semana, porque nos ayudan a estabilizarnos. Hay otros que no son tan buenos”, comentó.Mencionó que los negocios están promocionando platillos típicos mexicanos, cena patriótica de tres tiempos o eventos con música mexicana en vivo.El presidente de Canirac refirió que incluso aquellos restaurantes que no se especializan en la comida mexicana durante este mes cambiaron su menú para aprovechar la coyuntura.Mientras que algunos establecimientos sólo ofrecerán cena mexicana durante este fin de semana, otros optaron por ofrecer un menú especial durante todo el mes de septiembre, indicó Martín García.El representante del sector restaurantero dijo que también están disponibles las reservaciones, de las cuales no se tiene un reporte de avance.Datos del Directorio Estadístico Nacional Unidades Económicas (Denue) indican que en Ciudad Juárez operan 4 mil 681 restaurantes, de distintos giros y tamaños.Un monitoreo hecho por Canirac muestra que recientemente han proliferado los enfocados a la preparación y venta de alitas. (Cinthya Ávila)

