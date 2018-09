Cabildean empresas de EU vs aranceles

Washington– Desde productores de manzanas en Washington hasta los pescadores de langostas en Maine, las empresas unen fuerzas para tratar de persuadir al Presidente Donald Trump de que los aranceles perjudican a las industrias de Estados Unidos.El diario The Wall Street Journal publicó que organizaciones, que representan a miles de empresas en sectores como minoristas, fabricantes de juguetes, agricultura y tecnología, planean anunciar hoy que están cooperando en una campaña de cabildeo llamada “Tariffs Hurt the Heartland” para oponerse a los aranceles a las importaciones.Es la última señal de que las empresas están intensificando el cabildeo contra los aranceles que la administración Trump ha impuesto, o está considerando, ya que Trump dice que defenderá los empleos manufactureros estadounidenses.El diario destacó que al 30 de junio, casi 450 entidades emplearon cabilderos en temas comerciales, de unos 160 a comienzos de año y unos 100 cuando Trump asumió el cargo, de acuerdo con los informes de divulgación compilados por el Centro para Políticas Receptivas.Pocas peleas políticas han desencadenado un gran salto en la actividad de cabildeo, aunque hay más cabilderos comprometidos en general con cuestiones como impuestos y la atención médica. Algunas empresas están preocupadas por el aumento de los costos de los materiales importados; otros, particularmente agricultores, sobre aranceles de represalia impuestos por China y Europa a las exportaciones de Estados Unidos.Fabricantes de automóviles, concesionarios de automóviles y autopartes planean ejecutar una campaña conjunta que se opone a nuevos aranceles en la industria. Y la semana pasada, la asociación comercial de minoristas, incluidas Target Corp. y Walmart Inc., trajo a 150 pequeños minoristas a reuniones con legisladores para hablar sobre cómo las tarifas podrían perjudicar a sus negocios.“Cada grupo comercial está mucho más ocupado porque hay mucha más actividad en todos los aspectos de lo que hacen los grupos comerciales”, dijo Steve Orava, quien dirige la práctica de comercio internacional en la firma de abogados King & Spalding en Washington.No todos los grupos industriales se oponen a las tarifas de Trump. La Asociación Nacional de Ganado de Ganado, que representa a los ganaderos y productores de carne de Estados Unidos, respalda la postura comercial dura del presidente.Pero la mayoría del cabildeo centrado en el comercio este año ha estado en contra de los aranceles.

