Abre Samsung megatienda en India

India— Samsung Electronics Co Ltd abrió este martes su mayor tienda de dispositivos móviles en India, en un intento por obtener la primera posición en el segundo mercado mundial de teléfonos inteligentes ante la feroz competencia de las marcas chinas.El comercio de aproximadamente 3 mil metros cuadrados inaugurado en Bangalore, centro tecnológico al sur de India, ayudará al gigante surcoreano a extender la ventaja local sobre su rival mundial Apple Inc, que aún no ha abierto tiendas insignia en el país.India, que cuenta con más de mil millones de conexiones inalámbricas, presenta una oportunidad lucrativa para que los fabricantes de teléfonos de alta gama se expandan más allá de China y Estados Unidos, donde el crecimiento se ha desacelerado.Samsung abrió la mayor planta de teléfonos celulares inteligentes del mundo fuera de la capital india, Nueva Delhi, hace solo dos meses."India es un mercado extremadamente importante", dijo Mohandeep Singh, vicepresidente senior de negocios móviles de Samsung India, quien agregó que la compañía planea abrir más tiendas de ese tipo en algunas de las 10 principales ciudades indias."Estas tiendas (...) realmente nos ayudarán a consolidar aún más nuestra participación (de mercado) a medida que avanzamos", dijo Singh.La nueva tienda contará con dispositivos móviles Samsung, pero también mostrará sus electrodomésticos y las últimas innovaciones. También albergará un centro de servicio para teléfonos. Samsung ha gastado una "enorme" cantidad de dinero para alquilar la propiedad, mencionó Singh, pero sin dar detalles.Apple vende sus dispositivos en India a través de tiendas de revendedores y mercados en línea, y tiene una escasa participación de mercado del 1 por ciento.

