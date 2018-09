Ciudad de México— El sector privado advierte que es inviable una zona del país que pague 16 dólares por hora en la fabricación de automóviles, como parte de las condiciones acordadas en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).En la renegociación del TLCAN se acordó que los automóviles deberán ser fabricados en un 40 por ciento en zonas donde el salario por hora no sea inferior a 16 dólares. Sin embargo, los empresarios interpretan que esta condición se refiere a piezas fabricadas en EU y Canadá."Esta parte seguramente estaremos hablando de piezas producidas en EU o Canadá porque en México no hay una zona económica donde pueda pagarse un salario de 16 dólares la hora porque estaríamos en una zona económica especial."No hay forma de que con los costos y demás se pague un salario de 16 dólares la hora que además provocaría problemas. Ese valor de 16 dólares la hora estaríamos hablando de piezas que se producen fuera", explicó Lorenzo Roel, presidente de la Comisión Laboral de Coparmex.Comentó que dentro del capítulo laboral se habla de la contratación colectiva, en donde se garantiza el voto libre, secreto y directo, con lo cual se terminaría con los llamados contratos de protección que existen en las empresas.Este tema implicaría que en México se aprueben las leyes secundarias en materia de justicia laboral, a través de las cuales se pondría en práctica los preceptos que tienen que ver con la libertad sindical.Pero los proyectos de ley secundaria de la reforma constitucional en materia de justicia laboral se encuentran en suspenso en el Congreso."(El Tratado) ya contiene el tema del voto libre secreto y directo. Todavía no conozco los anexos y no sé hasta dónde nos obliga."Ya tenemos un nuevo Congreso, las cuatro iniciativas que tenemos en senadores, se quedan en ese proceso, necesitamos un nuevo diálogo con los sectores, donde Coparmex espera participar y analizar esos contenidos para la implementación de la reforma constitucional", opinó Roel.La firma de abogados de la Vega & Martínez Rojas advirtió que en la nueva versión del TLCAN se introduce un capítulo laboral como parte integrante del Tratado, muy similar al Capítulo 19 del TPP, en el que las partes se comprometen a aplicar los principios de la Organización Internacional del Trabajo relativos a los rubros de libertad de asociación; derecho a la libre contratación colectiva y acceso a una Justicia laboral independiente."Estos cambios serán trascendentales para las relaciones de trabajo de las empresas y requieren se haga de inmediato un análisis de las cuestiones colectivas al interior de la empresa, con el fin de garantizar el respeto de los derechos laborales colectivos y evitar así consecuencias negativas para las operaciones de las empresas, cualquier que sea la industria en la que se encuentren", advirtió.

