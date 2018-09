Rechaza Ford a Trump

Nueva York- El Presidente Donald Trump insiste en que su guerra comercial con China impulsará más empleos de manufactura en Estados Unidos, pero dos de las compañías a las que apunta -Apple Inc y Ford Motor Co- no están de acuerdo.En un tuit este domingo, Trump dijo que la decisión de Ford de no importar un nuevo vehículo utilitario deportivo de China significa que el Focus Active "ahora se puede construir en Estados Unidos".El fabricante de automóviles ya ha dicho que no tiene planes de reiniciar la producción en otro lugar, debido a que el impuesto del 25 por ciento de la administración Trump sobre los autos construidos en China socavó la rentabilidad del vehículo."No sería rentable construir el Focus Active en Estados Unidos, dado un volumen de ventas anual esperado de menos de 50 mil unidades y su segmento competitivo", tuiteó Mike Levine, un portavoz de la compañía, en respuesta al tuit del Presidente."Ford ha matado abruptamente un plan para vender un pequeño vehículo fabricado en China en Estados Unidos debido a la perspectiva de aranceles más altos en el país. Este es solo el comienzo. ¡Este auto ahora se puede CONSTRUIR EN ESTADOS UNIDOS y Ford no pagará aranceles!", escribió hoy el Mandatario en su cuenta de Twitter.Un día antes, el Presidente exhortó a Apple a comenzar a construir nuevas plantas en Estados Unidos, luego de que el gigante tecnológico advirtiera que una propuesta de nuevos aranceles de 200 mil millones de dólares para las importaciones chinas aumentaría el precio de sus productos."Nuestra preocupación con estos aranceles es que Estados Unidos será el más afectado, y eso tendrá como resultado un menor crecimiento y competitividad, así como mayores precios para los consumidores estadounidenses", dijo Apple en una carta enviada el 5 de septiembre a la Oficina de Representante Comercial de Estados Unidos.Apple no respondió de inmediato a un pedido de un comentario sobre el último ataque de Trump.Estados Unidos ha impuesto aranceles de 50 mil millones de dólares en productos chinos y la aplicación de otros 200 mil millones está en las etapas finales. El público tenía hasta el 6 de septiembre para comentar sobre el plan de la administración.Trump dijo el viernes que está considerando otros 267 mil millones de dólares de aranceles sobre China, que según los analistas afectarán prácticamente a todas las categorías de bienes de consumo, para tomar represalias contra lo que él llama prácticas comerciales desleales.En el caso de Ford, "desconectar" el Focus Active de bajo volumen no será muy importante para su negocio porque vende más de 2.5 millones de vehículos al año en su mercado nacional. Pero los fabricantes de automóviles también pueden sacrificar otros vehículos si Trump continúa intensificando las guerras comerciales con China, Europa e incluso Canadá.