Acelera construcción de plazas comerciales

La construcción de plazas comerciales hasta agosto pasado supera ya a todo lo edificado durante el 2017, arrojan datos oficiales.En 2017 fueron avalados 9 mil 649.93 metros cuadrados en superficie de construcción de plazas comerciales y hasta agosto de 2018 son 12 mil 747.74 metros cuadrados, de acuerdo con información proporcionada por Desarrollo Urbano.El año pasado se otorgaron también 11 licencias para las construcciones de este tipo y en lo que va de 2018 son ya 14 las que se aprobaron.De acuerdo con la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) en locales menores de 70 metros cuadrados la ocupación es prácticamente del 100 por ciento. De mayor superficie es donde hay más dificultad para arrendar.El giro que busca locales arriba de 150 metros cuadrados es principalmente de bares, según los datos de AMPI.Inmobiliarios enfocados al giro comercial comentan que rentar locales arriba de 150 metros cuadrados es complejo, salvo que estén en avenidas principales.La zona del Centro es una de las más difíciles para ocupar, por no ser un sector nuevo, de acuerdo con los agentes.Martín García Luna, presidente de Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) dijo que los negocios buscan espacios más pequeños en vías de reducir gastos y aminorar los aforos.Mencionó que los locales de mayor espacio implican más renta, pues el costo es por metro cuadrado, lo que obliga a una mayor capacidad para operar.Comentó que incluso algunos establecimientos han optado por mudarse a locales más reducidos, pues muchos no pueden mantener el nivel de comensales que exige un local de grandes dimensiones. La construcción de plazas comerciales comenzó a cobrar auge desde mediados de 2016, luego de recuperarse tras la crisis de violencia.Economistas han alertado sobre la saturación de estos espacios, si no se edifican conforme a un análisis de mercado que garantice su ocupación.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.