La plataforma de streaming Amazon Prime Video, que compite directamente con Netflix y HBO, se pone a la par de sus rivales y en el transcurso de septiembre presentará más de 80 películas y 20 series, novedades que mes a mes ofrece para sus suscriptores, publicó El Universal.Sus producciones originales de este mes patrio son el documental All or Nothing: Manchester City, sobre el equipo de futbol que en la temporada 2017-2018 ganó dos de los cuatro trofeos disputados en la Premier League.En cuanto a series, se verá las primeras temporadas de Six Dreams que es la primera producción que realizan en territorio español acerca de la Liga Santander de futbol profesional; y Forever que narra las vivencias de un matrimonio rutinario que de pronto se encuentra en un territorio completamente desconocido.Para niños, también se suman los episodios de las series Pete the Cat y las reflexiones de un gato con sus amigos y familia en vísperas de año nuevo; y la segunda temporada de Wishenpoof, una serie animada sobre una joven hada que tiene aventuras mágicas y concede deseos.Respecto a otros contenidos, se destaca el estreno de la segunda y última temporada de la serie El exorcista protagonizada por Alfonso Herrera y Ben Daniels, en la que se extiende la historia y ahora muestra a dos exorcistas clandestinos lidiando con distintos casos y la persecución del Vaticano, demonios y aldeanos.Algunos títulos de películas que ya se encontrarán en la plataforma son Chinatown, Jigsaw, Cazafantasmas 1 y 2, Hotel para perros, Miami Vice y Pistorius, por mencionar algunos.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.